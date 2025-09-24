Военна техника от Франция ще премине по пътищата у нас

Личен състав и военна техника от Въоръжените сили на Република Франция ще преминават в периода 25 септември – 2 октомври 2025 г. по републиканската пътна инфраструктура, съобщиха от Министерството на отбраната. Маршрутът на военните автоколони се предвижда да бъде от ГКПП "Капитан Петко войвода" до ГКПП Русе. Те ще бъдат ескортирани от екипи на служба "Военна полиция".

Военнослужещите и военната техника от въоръжените сили на Франция ще участват в учението на НАТО Dacian Fall – 2025, което ще се състои на военни полигони в Румъния в периода 20 октомври – 13 ноември. В него ще участват над пет хиляди военнослужещи от 10 съюзнически държави - Белгия, България, Франция, Италия, Люксембург, Северна Македония, Полша, Португалия, Румъния и Испания. То е планирано от щаба на Многонационалната дивизия Югоизток (HQ MND-SE), дислоциран в Румъния. Многонационалната бойна група на НАТО в България, с рамкова държава Италия, ще проведе на учебен полигон „Ново село“ свързани учения, интегрирани в Dacian Fall – 2025, допълниха от министерството.

Транспортирането на френските военнослужещи и военната техника през територията на нашата страна е в съответствие със Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, както и в изпълнение на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО по трансформацията относно осигуряването на поддръжка от страната домакин за провеждане на операции и учения на НАТО, ратифициран със закон, приет от 39-ото Народно събрание през октомври 2004 г.

По повод ротацията на италианския контингент в състава на Многонационалната бойна група на НАТО в България днес от ГКПП „Капитан Петко войвода“ до учебен полигон „Ново село“ ще бъде транспортирана бойна техника и оборудване. Автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на служба „Военна полиция“.

През август също имаше придвижване на военнослужещи и военна техника във връзка с ротация на формирования, които участваха в Многонационалната бойна група на НАТО в България и в съвместната българо-американска подготовка на учебен полигон „Ново село“, както и с ротация на контингента от въоръжените сили на България, който участва в състава на стабилизиращите сили на НАТО (KFOR) в Косово.