Най-важните новини за деня: 23 септември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 23 септември 2025 г.

ОКОНЧАТЕЛНО: КМЕТЪТ НА ВАРНА БЛАГОМИР КОЦЕВ ОСТАВА В АРЕСТА

Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста. Четвърти съдебен състав намира доказателства, от които да се направи обосновано предположение, че Коцев е участвал в престъпна група за корупционни престъпления. Според съда, ако е на свобода, може да извърши друго престъпление, като попречи на разследването. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПЕЕВСКИ МОБИЛИЗИРА ПРОКУРАТУРАТА ЗАРАДИ "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" И "ДРУЖБА 2" И АТАКУВА ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ

Сигнал до прокуратурата заради "Топлофикация София" и ремонта в "Дружба 2" е подаден лично от Делян Пеевски, лидер на ДПС Ново начало. Това съобщава пресцентърът на партията в традиционо сутрешно електронно съобщение до редакциите на всички по-големи български медии.

КАКВО ДЪРЖИ ВЛАСТТА И КЪДЕ СА БОРИСОВ, ПЕЕВСКИ И РАДЕВ В НЕЯ? ГОВОРИ ДИМИТЪР ГАНЕВ (ВИДЕО)

Напрежение между Пеевски и Борисов може да има, но друго е това, което държи коалицията. Това стана ясно от думите на политолога от агенция “Тренд”, Димитър Ганев, който коментира политическите процеси от последните дни у нас, в предаването "Студио Actualno". Дори да има напрежение между Борисов и Пеевски, дори да има напрежение между останалите формации с “ДПС-Ново начало”, те в някакъв смисъл са обречени да крепят този кабинет, категоричен бе Ганев.

КОЙ ПРЕДЛАГА ПОРЦИИТЕ И КОЙ ЩЕ ПРЕДИЗВИКА ИЗБОРИ? ПРОГНОЗИ НА ЕМИЛИЯ МИЛЧЕВА (ВИДЕО)

За мен беше много любопитно как господин Пеевски, който се легитимира като защитник на народа, се ядоса, че трябва да се разходи понародному. Тези политически провокации работят добре, защото показват на хората, че трябва да престанат да бъдат конформисти.

РИСК ОТ ФИНАНСОВИ ДИСБАЛАНСИ: МВФ ПРЕПОРЪЧА ОТМЯНА НА ПЛОСКИЯ ДАНЪК

За да се реализират напълно ползите от приемането на еврото в България, да се повиши трайно жизненият стандарт и да се избегнат макрофинансови дисбаланси, отговорните за взимането на политическите решения лица трябва да засилят фискалната дисциплина, да управляват рисковете от прехода към еврозоната и да ускорят реформите. Това е основният извод от мисията на Международния валутен фонд (МВФ), ръководена от Фабиан Борнхорст, която посети България между 10 и 23 септември.

ЖЕЛЯЗКОВ ПОДКРЕПИ ИЗРАЕЛ В МОМЕНТ НА ВЪЛНА ОТ ПРИЗНАНИЯ НА ПАЛЕСТИНА

"България счита Държавата Израел за ключов стратегически партньор, а отличните ни взаимоотношения биха могли да дадат силен тласък в секторите на търговията, иновациите, образованието, селското стопанство и в туризма". Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на срещата си с водещи еврейски организации, която се проведе в Ню Йорк.

КОЙ ПРИЗНАВА И КОЙ НЕ ПРИЗНАВА НЕЗАВИСИМА ПАЛЕСТИНА?

Палестинското ръководство в изгнание обяви съществуването на Държавата Палестина през 1988 г. Според преброяване на Франс прес най-малко 151 държави от 193 страни членки на ООН признават вече Палестинската държава. В неделя признаването дойде от Великобритания, Канада, Австралия и Португалия. Вчера подобно нещо направиха Франция, Люксембург, Белгия, Малта, Сан Марино, Монако и Андора.

ПРИЗНАТА ИЛИ НЕ, ПАЛЕСТИНСКАТА ДЪРЖАВА ИЗГЛЕЖДА ПО-ДАЛЕЧНА ОТ ВСЯКОГА

През последните дни редица държави, сред които и големи западни икономики като Великобритания и Канада, признаха държавата Палестина. Лондон и Отава обявиха това свое решение в неделя, малко преди началото на Общото събрание на ООН. Съвместно с тях това направи и Австралия. Вчера примерът им бе последван от Франция и други страни, сред които Белгия, Малта, Монако, Люксембург, Андора и Сан Марино. Признаването на палестинската държава днес е водеща тема в западния печат.

СРЕЩУ ИСЛЯМИЗАЦИЯ НА ГЕРМАНИЯ: СВЪРЗВАНО С КРАЙНАТА ДЕСНИЦА В АВСТРИЯ ИЗДАНИЕ ТЪРСИ ЗА СЪЮЗНИК ЕВРЕЙСКА ПЛАТФОРМА

Мюсюлманите ще станат мнозинство в Германия до 2050 г., съобщава австрийското издание eXXpress, позовавайки се на нова статистика. В материала се отбелязва, че 2024 г. е била рекордна година за натурализация в страната. Авторите на статията се опасяват, че ислямистите, които поставят религиозните заповеди над местните закони, подкопават свободата на германското общество.

СТЕНА СРЕЩУ ДРОНОВЕ: ЕКСПЕРТИ ЗА РОЛЯТА НА ЩИТА И КАК БИ ФУНКЦИОНИРАЛ

Тези разговори са политически. Хубавото е, че те са узрели да разберат, че трябва да се предприемат общи действия. Такъв щит, стена срещу дронове, има няколко измерения, но не може да е панацея. Може да са малки мобилни установки. Друг вариант е пасивната защита на критичната инфраструктура – изгражда се една мрежа, нещо като ограда, която не позволява дрона да порази целта. Това обясни съпредседателят на Атлантически съвет в България Иван Анчев в ефира на Нова телевизия.

НАТО ОФИЦИАЛНО ОТГОВОРИ НА РУСИЯ ЗА ПРОВОКАЦИИТЕ С ИЗТРЕБИТЕЛИ И ДРОНОВЕ (ВИДЕО)

"Русия не бива да се съмнява - НАТО и съюзниците ще използват, в съответствие с международното право, всички необходими военни и невоенни инструменти, за да се защитим и да възпираме всички заплахи от всички посоки. Ще продължим да реагираме по начина, времето и областта, които изберем. Нашият ангажимент по член 5 е непоколебим". Това гласи официалното становище на НАТО предвид искането на Естония за консултации по чл. 4 на Договора за НАТО. Член 4 гласи, че членовете на Организацията на Северноатлантическия договор ще се консултират помежду си, когато някой от тях прецени, че неговата територия, политическа независимост или сигурност са застрашени.

РУСИЯ МОЖЕ ДА АТАКУВА С ДРОНОВЕ ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙСКИ СТОЛИЦИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЕДНА

След провокациите на Русия с дронове в небето над Полша и появата на неизвестни дронове над летищата на Копенхаген и Осло, възникна един логичен въпрос: докъде могат да стигнат руските безпилотни летателни апарати. Военните експерти от Defence Express анализират възможностите на руските дронове и дават един неутешителен отговор - практически до всяка една европейска столица, с изключение само на една.

НАМАЛЯВАТ: И ЗАПЛАТИ, И ТЪРСЕНЕ НА ХОРА В РУСКИЯ ВОЕННОПРОМИШЛЕН СЕКТОР (ОБЗОР - ВИДЕО)

След като западните санкции срещу руската икономика видимо нямаха ефект в началото на пълномащабната война в Украйна, отприщена от руския диктатор Владимир Путин на 24 февруари, 2022 година, напоследък се трупат все повече данни, потвърждаващи говореното от експерти тогава – ефектът от санкциите ще се види в по-дългосрочен период от време. The Economist пише в нов свой материал, че дори официалните руски данни показват – растежът на руската икономика е почти замръзнал, заплатите – също.