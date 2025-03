Най-важните новини за деня, 22 март 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 23 mar.

ПРИМИРИЕ ЛИ? ХОРА ГОРЯТ ЖИВИ В ДОМОВЕТЕ СИ СЛЕД БРУТАЛНА АТАКА ПО КИЕВ (ВИДЕО, СНИМКИ)

Руско нападение срещу Киев през нощта на 23 март отне живота на най-малко трима души. Сред жертвите е и дете, съобщава местната военна администрация. Атаката с дронове срещу украинската столица идва на фона на уверенията на Русия, че е започнала да спазва определени точки от 30-дневно примирие, обвинявайки Украйна, че тя не го прави. В резултат на нападението сега - при падането на отломки от свалените въздушни цели са нанесени щети по няколко района на столицата.

🚨 “There’s a person burning alive inside the apartment” 💔



The bloody aftermath of Russia’s cowardly strike on residential buildings in Kyiv and the region. pic.twitter.com/yD973WnopN