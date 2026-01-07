Конституционният съд решава главен прокурор ли е Сарафов

Варненският апелативен съд е отправил питане до Конституционния съд с искане да бъде изяснено дали Борислав Сарафов законно изпълнява правомощията на главен прокурор или заема длъжността в противоречие със закона. Делото е образувано по повод подадено от Сарафов искане за възобновяване на наказателно производство.

В мотивите си апелативните магистрати посочват, че "съдът не може да се произнесе по същество без да установи дали лицето, направило искането (за възобновяване на делото), към относимия момент е имало процесуална легитимация да инициира производството, т.е. дали е притежавало качеството "главен прокурор" по смисъла на Конституцията и Наказателно-процесуалния кодекс". Още: Страхът от разследване и имената, които притесняват Сарафов

Главен прокурор или узурпатор?

Съдът във Варна припомня, че искането за възобновяване е депозирано на 20 август миналата година, когато вече е бил изтекъл предвиденият в закона шестмесечен срок, в който Сарафов може да заема поста.

Преди около четири месеца Върховният касационен съд отказа да възобнови наказателни дела по негови искания, като е приел, че той няма законово основание да изпълнява функциите на главен прокурор. Въпреки това Сарафов е останал на поста, позовавайки се на становище на Прокурорската колегия на ВСС, според което ограничението не се прилага спрямо него.

От пресслужбата на Апелативен съд – Варна съобщават, че до края на 2025 г. са постъпили общо 11 искания за възобновяване на наказателни производства, подписани от Сарафов или от негови заместници. Още: "БОЕЦ" окупираха входа към кабинета на Борислав Сарафов (ВИДЕО)

През декември Съюзът на съдиите в България настоя Висшият съдебен съвет да извърши проверка срещу Борислав Сарафов за евентуална злоупотреба с власт и оказване на натиск върху съдии.

В позицията на организацията се казва: "Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да упражни своите правомощия за проверка на използването на ресурсите и авторитета на прокуратурата за реализиране на претендирани лични процесуални права на Борислав Сарафов".