Армията ни остана без пари, спира да плаща за войници

Военният министър в оставка Атанас Запрянов предупреди, че българската армия я очакват тежки времена заради ситуацията, в която изпадна страната.

По думите му заради липсата на редовен бюджет модернизацията на армията и привличането на професионални войници временно ще спре.

"Политическата криза, в която настъпваме, и липсата на бюджет, налагат да се спре модернизацията на армията, докато не се приеме нов бюджет. В условията на удължен бюджет няма предвидени пари и за наемане на военнослужещи", каза Запрянов.

Замразени плащания

Армията сключи през последните години редица военни проекти, които по план се изплащат разсрочено. Правителството в оставка още преди месеци съобщи, че ще отложи плащането на 361 млн. евро по втория контракт със САЩ за нови изтребители F-16.

Страната ни ще е принудена да разчита и на сериозни заеми по европейски механизъм SAFE.

Съвсем скоро се очаква ЕК да одобри 9 военни проекта на обща стойност на 3.2 млрд. евро, потвърди Запрянов.

"В условията на политическа криза и удължен бюджет, в който не може да се правят заеми, означава, че ще трябва да минат изборите, да има избрано правителство и парламент, който да одобри заемите", допълни министърът в оставка.

По закон проектите над 100 млн. лева се одобряват от парламента, който според новите конституционни проекти ще продължи да работи до избирането на ново Народно събрание.

Спира и наемането на войници

Заради липсата на пари ще бъдат спрени и конкурсите за наемането на войници.

"За година от 28% некомплект сме намалили с 4.3% на войниците, а общо за армията с 2%, но в условията на удължен бюджет няма предвидени пари нито за наемане на военнослужещи, нито за продължаване на модернизацията", обяви министърът в оставка.

По думите му през миналата година са проведени 24 конкурса и са приети на служба 1300 души, като се очаква да бъдат назначени общо 1500.

Докато бъде приет нов бюджет държавата ще работи със стария.

Заплатите в МО бяха вдигнати шоково миналата година, но явно процесът по излизане от кадровата криза се движи бавно и за да завърши, ще е нужно още много време, пише Mediapool.

"Работим с конкретна цел – към 2030 г. българската армия да заема достойно място във военния баланс на силите в регионален мащаб. Надявам се тази инерция да продължи и да се намери държавническо мислене", заяви в коментар по темата началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.