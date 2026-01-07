Армията ни остана без пари, спира да плаща за войници

Военният министър в оставка Атанас Запрянов предупреди, че българската армия я очакват тежки времена заради ситуацията, в която изпадна страната.
По думите му заради липсата на редовен бюджет модернизацията на армията и привличането на професионални войници временно ще спре.
"Политическата криза, в която настъпваме, и липсата на бюджет, налагат да се спре модернизацията на армията, докато не се приеме нов бюджет. В условията на удължен бюджет няма предвидени пари и за наемане на военнослужещи", каза Запрянов.
Замразени плащания
Армията сключи през последните години редица военни проекти, които по план се изплащат разсрочено. Правителството в оставка още преди месеци съобщи, че ще отложи плащането на 361 млн. евро по втория контракт със САЩ за нови изтребители F-16.
Страната ни ще е принудена да разчита и на сериозни заеми по европейски механизъм SAFE.
Съвсем скоро се очаква ЕК да одобри 9 военни проекта на обща стойност на 3.2 млрд. евро, потвърди Запрянов.
"В условията на политическа криза и удължен бюджет, в който не може да се правят заеми, означава, че ще трябва да минат изборите, да има избрано правителство и парламент, който да одобри заемите", допълни министърът в оставка.
По закон проектите над 100 млн. лева се одобряват от парламента, който според новите конституционни проекти ще продължи да работи до избирането на ново Народно събрание.
Спира и наемането на войници
Заради липсата на пари ще бъдат спрени и конкурсите за наемането на войници.
"За година от 28% некомплект сме намалили с 4.3% на войниците, а общо за армията с 2%, но в условията на удължен бюджет няма предвидени пари нито за наемане на военнослужещи, нито за продължаване на модернизацията", обяви министърът в оставка.
По думите му през миналата година са проведени 24 конкурса и са приети на служба 1300 души, като се очаква да бъдат назначени общо 1500.
Докато бъде приет нов бюджет държавата ще работи със стария.
Заплатите в МО бяха вдигнати шоково миналата година, но явно процесът по излизане от кадровата криза се движи бавно и за да завърши, ще е нужно още много време, пише Mediapool.
"Работим с конкретна цел – към 2030 г. българската армия да заема достойно място във военния баланс на силите в регионален мащаб. Надявам се тази инерция да продължи и да се намери държавническо мислене", заяви в коментар по темата началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.