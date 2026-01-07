Войната в Украйна:

Армията ни остана без пари, спира да плаща за войници

07 януари 2026, 10:25 часа 509 прочитания 0 коментара
Армията ни остана без пари, спира да плаща за войници

Военният министър в оставка Атанас Запрянов предупреди, че българската армия я очакват тежки времена заради ситуацията, в която изпадна страната. 

По думите му заради липсата на редовен бюджет модернизацията на армията и привличането на професионални войници временно ще спре.

"Политическата криза, в която настъпваме, и липсата на бюджет, налагат да се спре модернизацията на армията, докато не се приеме нов бюджет. В условията на удължен бюджет няма предвидени пари и за наемане на военнослужещи", каза Запрянов.

Още: Започна ли държавата да набира доброволци за армията по училищата?

Замразени плащания

Армията сключи през последните години редица военни проекти, които по план се изплащат разсрочено. Правителството в оставка още преди месеци съобщи, че ще отложи плащането на 361 млн. евро по втория контракт със САЩ за нови изтребители F-16.

Страната ни ще е принудена да разчита и на сериозни заеми по европейски механизъм SAFE.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Съвсем скоро се очаква ЕК да одобри 9 военни проекта на обща стойност на 3.2 млрд. евро, потвърди Запрянов.

Още: Търсят се войници. Ето как да кандидатствате

"В условията на политическа криза и удължен бюджет, в който не може да се правят заеми, означава, че ще трябва да минат изборите, да има избрано правителство и парламент, който да одобри заемите", допълни министърът в оставка.

Източник: МО

По закон проектите над 100 млн. лева се одобряват от парламента, който според новите конституционни проекти ще продължи да работи до избирането на ново Народно събрание.

Спира и наемането на войници

Заради липсата на пари ще бъдат спрени и конкурсите за наемането на войници.

"За година от 28% некомплект сме намалили с 4.3% на войниците, а общо за армията с 2%, но в условията на удължен бюджет няма предвидени пари нито за наемане на военнослужещи, нито за продължаване на модернизацията", обяви министърът в оставка.

По думите му през миналата година са проведени 24 конкурса и са приети на служба 1300 души, като се очаква да бъдат назначени общо 1500.

Докато бъде приет нов бюджет държавата ще работи със стария.

Заплатите в МО бяха вдигнати шоково миналата година, но явно процесът по излизане от кадровата криза се движи бавно и за да завърши, ще е нужно още много време, пише Mediapool.

"Работим с конкретна цел – към 2030 г. българската армия да заема достойно място във военния баланс на силите в регионален мащаб. Надявам се тази инерция да продължи и да се намери държавническо мислене", заяви в коментар по темата началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Министерство на отбраната Армия войници Атанас Запрянов
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес