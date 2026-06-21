Кабинетът "Радев":

Натоварен трафик по границата с Гърция и днес: Шофирайте внимателно!

21 юни 2026, 17:32 часа 523 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Натоварен трафик по границата с Гърция и днес: Шофирайте внимателно!

Натоварен трафик и в неделния ден се наблюдава по границата с Гърция, тъй като много българи се възползват от пътуване до плажовете в южната ни съседка през уикенда. След вчерашните километрични задръствания на автомагистрала "Струма" в посока към гръцката страна - и днес, 21 юни, движението е интензивно и в двете посоки, предаде БНТ. Интензивен трафик има на главен път Е-79 в участъка при пътен възел Симитли.

Реверсивно движение

В неделя е въведено реверсивно движение – две ленти в посока София и една лента, която поема трафика на прибиращите се от граничния пункт „Кулата“, както и една лента за пътуващите от Банско и региона към столицата.

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Към този час трафикът остава интензивен и в едната лента в посока от София към „Кулата“, което показва, че много от нашите сънародници избират да започнат лятната си почивка.

Снимка: БГНЕС

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Шофьорите трябва да се съобразяват с натовареното движение и в двете посоки.

„Рано сутринта трябва да тръгнем, за да можем да се приберем, иначе има много трафик, особено днес е ужас“, коментират пътуващи пред националната телевизия.

От Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) отправят апел към всички шофьори да карат с необходимата скорост, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, както и да се движат съобразно пътната обстановка.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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