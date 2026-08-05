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"Подобно поведение няма място в България": Проф. Александър Оскар след напрежението в Банско (ВИДЕО)

05 август 2026, 17:01 часа 520 прочитания 1 коментар
Снимка: Actualno.com
"Подобно поведение няма място в България": Проф. Александър Оскар след напрежението в Банско (ВИДЕО)

Лидерът на Организацията на евреите в България „Шалом“ проф. Александър Оскар осъди неонацистката проява в Банско, подчертавайки, че подобно поведение няма място в България - държава, която с право се гордее със спасяването на своите евреи по време на Холокоста. "Именно затова всеки опит за възраждане на нацистката идеология, антисемитизма и расовата омраза трябва да срещне категоричен обществен и институционален отпор", пише в свой пост в социалната мрежа "Фейсбук".

Случаят в Банско

По данни на българската полиция на 2 август се е стигнало до словесен конфликт между двете групи, български и италиански граждани. До физически контакт между двете групи не се е стигнало благодарение на българската полиция, съобщават от органите на реда, като уточняват, че българските младежи са били непълнолетни.

"Група неонацисти е обградила хотел в Банско, в който са били настанени десетки еврейски младежи от Израел и Италия, участващи в международна образователна програма. Облечени в черни дрехи със символи, свързвани с неонацистката идеология, те са отправяли заплахи, скандирали са „Зиг Хайл“ и са отдавали нацистки поздрави - символи на човеконенавистна идеология и режим, извършил едно от най-ужасяващите престъпления в човешката история", посочва проф. Оскар и определя случилото се като дълбоко възмутително и абсолютно недопустимо

Според него подобни прояви не са просто хулиганство. "Те представляват открит антисемитизъм, насаждане на омраза и опит за сплашване на млади хора единствено заради техния произход", смята още той. 

Призив към българската държава

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Проф. Оскар искрено вярва, че българските правоохранителни органи ще проведат бързо, задълбочено и безкомпромисно разследване, а всички извършители ще понесат пълната отговорност, предвидена в закона.

"Мълчанието пред подобни прояви никога не е неутралност. То е отстъпление пред омразата", категоричен е проф. Оскар. ОЩЕ: Италия иска отговори от България за антисемитската проява: Вижте кадри от инцидента (ВИДЕО)

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Банско Неонацизъм Шалом антисемитизъм Александър Оскар
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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