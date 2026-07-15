Не бъдете такива разбойници... или пък бъдете! Допамин за 15 юли

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Една немирна котка и една стопанка, която е видяла вече всичко възможно от тази истинска хала:
Сладко безделие в неделя: Една голяма доза допамин
#cat #animals #funnyanimalvideos #catlovers #animallovers pic.twitter.com/LqIrmCGlam— Funny Amimal Videos (@Funyanimalclip) July 15, 2026
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.