Кабинетът "Радев":

Не бъдете такива разбойници... или пък бъдете! Допамин за 15 юли

15 юли 2026, 22:30 часа 716 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/Х
Не бъдете такива разбойници... или пък бъдете! Допамин за 15 юли

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Една немирна котка и една стопанка, която е видяла вече всичко възможно от тази истинска хала:

Сладко безделие в неделя: Една голяма доза допамин

 

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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