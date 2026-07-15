Най-важните новини за деня: 15 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 15 юли 2026 г.

РЕКОРДЕН ДЕФИЦИТ, НОВ ДЪЛГ И КРИТИКИ ОТ FITCH: БЮДЖЕТ 2026 Е ПРИЕТ НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ

Парламентът прие на първо четене държавния бюджет за 2026 г., изготвен от правителството на Румен Радев, след близо четири часа и половина дебати, белязани от остър сблъсък между управляващи и опозиция. Законопроектът беше одобрен със 143 гласа "за", 81 "против" и без въздържали се.

“ДИАГНОЗА БЪЛГАРИЯ“ - МАЛКО РЕД В ЗДРАВНАТА БЪРКОТИЯ: ГОВОРЯТ МАРТИН АТАНАСОВ И ПЛАМЕН ПЕТРОВ (ВИДЕО)

Как работи платформата “Диагноза България“ и за какво би могла да служи. Това обясниха в предаването Студио Actualno нейните създатели Мартин Атанасов и Пламен Петров. “Диагноза България“ е платформа, която показва аномалиите в българското здравеопазване през 2025 г., които са на стойност над половин милиард лева. Това е вторият проект на 19-годишния Мартин Атанасов. Първият, припомняме, е “Черна писта“, който показа катастрофите в България за период от 4 години. Ето какво каза Мартин Атанасов: “Това, което направи “Диагноза България“ е да използва технологиите на 21 век, да използва възможностите, които те позволяват, да направи едни данни четими и да направи една тема вече отворена.“ Още: "Аномалии в здравеопазването": Говори Мартин Атанасов от "Диагноза с България"

АДМИНИСТРАЦИЯТА НИ Е ПО-ТРУДНА ЗА ПОДКУПВАНЕ ОТ ТАЗИ В ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ И САЩ: ЕЛИТНО ПРОУЧВАНЕ

Почти една трета от българските държавни служители (32,10%) са склонни да приемат или оправдаят лична облага, а 11,11% са склонни към получаване на подкупи. Отделно, една четвърт от служителите в държавната администрация (24,69%) са податливи към това да укриват или избягват данъци. Това показват резултатите за страната ни в обширно международно проучване на Виенския университет по икономика и бизнес (WU). Изследователите използват изкуствен интелект, за да анализират склонността към корупция сред официални лица на държавни постове по света.

ЕВТИМ МИЛОШЕВ: НАД 400 ДЕКАРА НА СТУДИО "ОРФЕЙ" СА ИЗЧЕЗНАЛИ, ЛИПСВАТ. СКАНДАЛЪТ С НДК Е ПРИКЛЮЧИЛ

"Мога да кажа, че скандалът в НДК би трябвало вече да е приключил. В понеделник вече е факт вписването на новия Съвет на директорите. Един от най-важните въпроси - забавените заплати на хората, които работят в НДК, вчера беше решен. Заплатите бяха преведени и днес трябва да са в сметките на хората", това каза министърът на културата Евтим Милошев в сутрешния блок на bTV.

ПОДЛЯХМЕ ЛИ СИ САМИ ВОДА? "МИШЛЕН" ВСЕ ОЩЕ ПРОВЕРЯВА РЕСТОРАНТИТЕ В СОФИЯ, ВЪПРЕКИ ПРИБЪРЗАНИЯ ХЕЙТ В МРЕЖИТЕ (СНИМКИ)

Проверките на инспекторите на френския кулинарен гид "Мишлен" (Michelin) в София все още продължават, а всички публикации в социалните мрежи по темата са неверни. Това твърдят от Столична община, които видимо са изразили раздразнението си от прибързаните критики и категорични заключения в десетки публикации на икономисти, ресторантьори, готвачи и потребители, в които се твърди, че гидът е взел решение да не включва града в картата си с препоръки. "Нищо подобно", е отговорът, получен от местната власт пред "Дневник".

"ДОСТАВЯ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА МЕТРОТО": РАДЕВ РАЗКРИ ИМЕТО НА РУСКИ ОЛИГАРХ, КОГОТО СПАСИ ОТ САНКЦИИ (ВИДЕО)

Премиерът Румен Радев за първи път публично назова руския олигарх Искандeр Кахрамонович Махмудов като третия човек, за когото България е поискала да не бъде включен в 21-ия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. До този момент кабинетът потвърждаваше само, че освен руския патриарх Кирил и акционера в "Лукойл" Вагит Алекперов страната ни е настоявала за изключение и за трето лице, без да разкрива самоличността му.

ВРЪЗКИ С МАФИЯТА И "ГРЪБ" ЗА ВОЕННАТА МАШИНА НА ПУТИН: ОЛИГАРХЪТ, КОГОТО РУМЕН РАДЕВ СПАСИ ОТ САНКЦИИ

Името на родения в Узбекистан руски олигарх Искандер Махмудов вече бързо се разпространява в медийното пространство, след като премиерът Румен Радев обяви, че България е издействала премахването му 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, наред с руския патриарх Кирил и съоснователя на "Лукойл" Вагит Алекперов. Причината е, че Махмудов е сред акционерите в руската компания "Трансмашхолдинг", чието дъщерно дружество "Метровагонмаш" е доставило най-старите влакове, използвани в софийското метро.

ОБЯСНЕНО КАТО ЗА ЕДНОКЛЕТЪЧНИ: РУСКИЯТ ИНТЕРЕС В ПОЗИЦИЯТА НА РАДЕВ ЗА УКРАЙНА

Руският интерес е много елементарен – тези, които са против него, са русофоби. Тези, които са за него, са русофили. Така журналистът Чавдар Стефанов коментира отказа на България да участва в "Коалицията на желаещите". Той каза, че няма никаква логика в изказването на премиера Румен Радев. "Първо казва, че България няма място в коалиция, която подкрепя Украйна. Това място било в НАТО и в Брюксел. Да, но НАТО и Брюксел подкрепят Украйна. Къде е логиката на премиера? Срещу кого говори Радев? Много голям отзив има днес в руските медии по тази тема", обясни той, с уточнение, че медиите на Путин се радвали как България най-после имала "национална" позиция.

КИРГИЗСТАН СЕ ОКАЗА ПО-ОПАСЕН ЗА ПУТИН ОТ ТРЪМП. ПОТОКЪТ ОТ НОВИ РУСКИ ВОЙНИЦИ НАМАЛЯВА (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Линдзи много го искаше. Може да добавят Иран, което ще е голяма работа. Може да добавят и "Хизбула" - (санкции) ако правиш бизнес с "Хизбула". Разглеждаме го – за да почетем Линдзи, той искаше това повече от всичко, знаете как се чувстваше. Има добър шанс да бъде направено, но те искат да добавят Иран и "Хизбула". Думите са на американския президент Доналд Тръмп и касаят прословутия нов законопроект, който ще му даде възможност да налага мита върху държави, купуващи, търгуващи и препродаващи руски петрол и петролни продукти (бензин и дизел). Този законопроект има подкрепа както от републиканците, така и от демократите – водещите сенатори-автори са вече покойният Линдзи Греъм и колегата му демократ Ричард Блументал.

НАД ИСПАНИЯ Е САМО ЛЕВСКИ! ФРЕНСКОТО МЕНТЕ И НИЩО НЕ МОЖЕ ДА СПРЕ МЕСИ | ТОЧНО ПОПАДЕНИЕ

Испания ще бъде новият световен шампион по футбол! Това мнение обедини всички в новия епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg. Доминантното представяне на "Ла Фурия Роха" в полуфинала срещу Франция тотално обезличи атомната атака на "петлите", а в епизода се пошегуваха, че само Левски на Хулио Веласкес е над този отбор на Луис де ла Фуенте, особено след разгромния успех над Борац с 4:0 в Шампионска лига.

"ВОЙНА", ОМРАЗА И ОБИР: ВСИЧКО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА 1/2-ФИНАЛА МЕЖДУ АНГЛИЯ - АРЖЕНТИНА

Англия срещу Аржентина за място във финала на Световното първенство. Трудно е да се намерят думи, които да отразят достойно това събитие. Легендарно. Класика. Едно съперничество, което се простира през поколения. Борба на най-високо ниво, започнала още през 1962 година и оттогава насам е белязана от невероятни голове, спорове и червени картони. Но това не е просто съперничество на терена. Политическите напрежения, особено около войната за Фолкландските острови през 80-те години, доминират в отношенията между двете нации.