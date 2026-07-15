Близо 3 000 тона патладжани и тиквички ще достигнат до клиентите на Kaufland тази година

Kaufland планира да изкупи над 1 100 тона продукция от дългогодишния си партньор „Еко Бул Плантс“ през 2026 г.

Близо 3 000 тона патладжани и тиквички се планира да бъдат реализирани в магазинната мрежа на Kaufland през тази година. 30% от тях се очаква да бъдат родно производство. Компанията планира ръст от 10% на реализираните обеми спрямо 2025г. Това е част от последователната политика на Kaufland за дългосрочно партньорство с български производители, което осигурява по-голяма предвидимост, както за стопанствата, така и за предлагането в магазините.

Сред дългогодишните партньори на компанията е земеделското стопанство „Еко Бул Плантс“, с което Kaufland работи по програмата си за договорено изкупуване още от нейния старт през 2019 г. През настоящата година веригата планира да реализира над 455 тона патладжани и тиквички от производителя, като количествата и при двата продукта нарастват спрямо предходната година.

Само при патладжаните Kaufland планира да изкупи от производителя близо 200 тона през 2026 г., при над 100 тона реализирани през миналата година. В асортимента влизат два вида български патладжани - класическият черен (наличен във всички обекти) и атрактивният шарен (в избрани магазини). През това лято в някои от магазините на веригата ще бъде достъпен и по-слабо познатият у нас бял патладжан. При тиквичките планираните количества от производителя за тази година са над 260 хил. кг, след като през 2025 г. веригата е реализирала над 220 хил. кг от продукцията му.

„Дългосрочното партньорство с Kaufland ни дава сигурност и възможност да планираме производството си по-уверено. Ние сме завод на открито и понякога планираните предварително количества не могат да се реализират. Или пък обратно - произвеждаме повече. Винаги с Kaufland имаме разбиране - ако произвеждаме повече - взимат повече продукция от нас, ако произвеждаме по-малко - заради суша или градушки, те проявяват пълно разбиране“, коментира Георги Тошев, управител на „Еко Бул Плантс“.

„Еко Бул Плантс“ е създадена през 2012 г. от Георги Тошев, който избира да развива земеделие в България след завършване на образованието му във Великобритания. Първата култура, с която започва стопанството, са патладжаните, а с годините производството се разширява с тиквички, люти чушки, тикви, зеле, карфиол и пъпеши. Земеделските площи на компанията се намират край село Стряма в близост до Логистичния център на Kaufland, което скъсява допълнително веригата на доставки.

Освен патладжани и тиквички, Kaufland изкупува от производството на Георги Тошев и друга родна продукция. През 2025 г. сред нея са над 307 тона бяло зеле, над 14 000 броя карфиол, над 41 тона люти чушки, над 146 тона тикви.

Така през 2026 г. общият планиран обем за изкупуване от „Еко Бул Плантс“ възлиза на над 1,1 млн. кг продукция от различни артикули. През есента част от продукцията на производителя ще достигне до клиентите и под собствената марка на Kaufland „Брей!“ с планираното включване на артикул „Брей! Карфиол“, чиито доставки са предвидени в периода септември – ноември.