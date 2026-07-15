Европейската прокуратура наказа Теодора Георгиева само с "порицание"

Колегиумът на Европейската прокуратура приключи дисциплинарното производство срещу българския европейски прокурор Теодора Георгиева, като ѝ наложи дисциплинарно наказание "порицание". Решението беше обявено в официално съобщение на ръководената от Лаура Кьовеши Европейска прокуратура (EPPO).

С това се слага край на продължилото повече от година дисциплинарно производство, през което Георгиева беше временно отстранена от длъжност.

"Днес Колегиумът на Европейската прокуратура (EPPO), в качеството си на орган по назначаването и в съответствие с Правилника за длъжностните лица на ЕС, наложи дисциплинарно наказание "порицание" на европейския прокурор от България. С това решение се приключва дисциплинарното производство срещу европейския прокурор, след като той бе признат за виновен за сериозно нарушение на служебните задължения в рамките на текущи разследвания на Европейската прокуратура", се казва в съобщението. Още: Как третият стана първи: Скритите ходове на "Борисов 3", след които ЕС прие Теодора Георгиева за европрокурор

Наказанието е наложено въз основа на мотивирано становище на Дисциплинарния съвет към Колегиума на Европейската прокуратура, съставен от настоящи и бивши високопоставени представители на европейските институции. Още на 5 януари 2026 г. съветът единодушно е приел, че Георгиева е извършила дисциплинарни нарушения и е препоръчал налагането на наказание "порицание".

На 25 февруари 2026 г. Колегиумът е признал българския европейски прокурор за виновен в три нарушения на служебните задължения, извършени при работата по разследвания на EPPO. Произнасянето относно наказанието обаче е било отложено, за да бъдат поискани становищата на Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия дали са налице основания за сезиране на Съда на ЕС с искане за освобождаването ѝ от длъжност.

От Европейската прокуратура уточняват, че след като са взети предвид позициите на трите европейски институции, както и обстоятелството, че мандатът на Георгиева изтича на 28 юли 2026 г., Колегиумът е преценил, че дисциплинарното производство следва да бъде приключено с наказание "порицание".

В официалното съобщение не се посочва какви точно са трите нарушения, за които Георгиева е призната за виновна, нито по кои разследвания са били извършени. Още: "Да чуя притесненията й за европрокурора": Правосъдният министър иска и получи среща с Кьовеши

Размяна на обвинения с Кьовеши

Решението идва дни след публичния спор между Теодора Георгиева и главния европейски прокурор Лаура Кьовеши.

В интервю за bTV Кьовеши заяви, че дисциплинарното производство срещу Георгиева е второ срещу нея и че няма друг подобен случай в историята на Европейската прокуратура. По думите ѝ 24-ма независими европейски прокурори единодушно са стигнали до извода, че нарушенията са достатъчно тежки, за да бъде поискано освобождаването ѝ от длъжност.

Кьовеши припомни и появилото се през март 2025 г. видео, на което Георгиева разговаря с Петьо Петров, известен като Пепи Еврото. Според главния европейски прокурор Георгиева е потвърдила, че именно тя е заснета на записа и че гласът е неин. Още: Борисов се отрича от джуджета и Снежанки: Заговори за обединение с ДБ за президентския вот (ВИДЕО)

В отговор Теодора Георгиева обвини Кьовеши в лъжа. В изпратено до bTV право на отговор тя заяви, че без доказателства е било направено твърдение за натиск от страна на българското правителство при назначаването ѝ за европейски прокурор.

Предисторията

През март 2025 г. Лаура Кьовеши временно отстрани Теодора Георгиева от длъжност, докато течеше проверка за нейната независимост. Това беше първият подобен случай в историята на Европейската прокуратура.

Малко преди това Георгиева публично заяви, че е била подложена на натиск във връзка с разследването по казуса "Чирен". Тя твърдеше още, че разследвания на Европейската прокуратура в България са били саботирани, а свидетели - отстранявани. Още: "Неверни и премълчани факти": Журналистка е озадачена от твърдения на Лаура Кьовеши за Теодора Георгиева

След появата на видеозаписа с Пепи Еврото Софийската градска прокуратура започна проверка, възложена на тогавашната Комисия за противодействие на корупцията. До момента няма официална информация за резултатите от тази проверка, както и за разследването на пожара, при който загина майката на Теодора Георгиева.