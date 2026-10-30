Ударени кораби край България:

Не само по вода, а по наводнение ще му върви на новия президент: От началото на ноември 100% валежи

30 октомври 2026, 7:28 часа 850 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Не само по вода, а по наводнение ще му върви на новия президент: От началото на ноември 100% валежи

От 4 ноември минималните температури ще бъдат между 4 и 8-9 градуса. Хладно ще бъде най-вече в западната половина на България. Средната месечна температура за ноември месец е между 6 и 9 градуса, така че съвсем нормално време. Това заяви климатологът проф. Георги Рачев пред bTV. Още: "Слънцето оттече в канала": Проф. Георги Рачев за обрата във времето

100% валежи навсякъде

По думите му в Пловдив например времето може да стигне до 12-13 градуса. Дори и в понеделник, когато ще бъде върхът на сладоледа в синоптичната обстановка - на 100% валежи навсякъде, когато се очакват 30-40 литра на денонощие, отчете проф. Рачев. 

И се пошегува, че "не само по вода, а направо по наводнение ще му върви на новия президент". 

Въпреки това обаче проф. Георги Рачев не очаква дъждът да премине в сняг, поне засега.

"Не виждам за снежинки да има възможност", посочи климатологът. 

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Валежи дъжд Георги Рачев прогноза за времето
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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