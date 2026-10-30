Кой победи в дебата Йотова-Гюров и кой загуби: Анализ на политолози

В един такъв дебат всеки отбор си представя, че неговия човек е спечелил, но е достатъчно е да се видят реакциите на инфлуенсърите на ПП-ДБ - още преди час и половина бяха доста критични към представянето на Андрей Гюров. Това заяви социологът Първан Симеонов от агенция "Мяра" след края на дебата Илияна Йотова-Гюров, съобщава "24 часа". Според него, Йотова е била по-уверена. И като присъствие, и като излъчване тя е задавала тона на дебата. Още: Гюров към Йотова: Вие обадихте ли се на Путин? Той вдигна ли ви?

Просто тя плува в свои води в този дебат. Прилича ми на онзи дебат назад в годините в който Велко Вълканов тотално победи Желю Желев и реакцията на СДС беше, че Желев просто е бил прекалено възпитан, смята Първан Симеонов.

Няма победител в този дебат

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Няма победител в този дебат, защото всеки говореше на своята публика, според политологът проф. Румяна Коларова. Сблъсъкът за нея е бил много личен.

Двамата се фокусираха върху детайли, за които зрителите не получиха достатъчно информация. Двамата знаеха за какво си говорят, но зрителят - не. Илияна Йотова беше сменила визията си. Само накрая ѝ проличаха умората и напрежението. Андрей Гюров беше лаконичен и му липсваха думи. Докато Илияна Йотова беше многословна, не ѝ стигаше времето и надвишаваше лимита.

Йотова наблегна няколко пъти на това, че е била патрон на Андрей Гюров. Няколко пъти подчерта, че благодарение на нея той е стигнал толкова високо място в политиката. Двамата не можаха да дадат отговор как ще бъде защитена България след потопените от дронове кораби в Черно море. И двамата са били във властта - Йотова показа вещина в работата с документи, докато Гюров не беше достатъчно подготвен, е изводът на проф. Коларова.

Беше малко като дебат между учителка по френски и ученик, който е в четвърти клас. Йотова размаза Гюров, смята комуникационният експерт Диана Дамянова. Всичко си беше абсолютно както можех да го предвидя, с изключение на това, че тя е много по-обиграна, много по-убедена, много по-информирана, много по-професионална. Според нея обаче дебатът няма да окаже въздействие върху крайния резултат.

"Защото това не беше гладиаторска битка, която би могла да вдъхнови масите. По принцип такива дебати в България, ако не стигне до ръкопашен бой, не оказват влияние", каза още Дамянова.

Въпреки калната кампания и двамата участници успяха да удържат добрия тон, коментира социалният антрополог Харалан Александров. Според мен Илияна Йотова беше по-подготвена. Макар тя да демонстрира всички качества на добър президент, мисля, че рисковете са много високи заради срива в икономиката и рязкото обедняване на хората. Ако изборите бяха след един месец, нямаше да има шанс за кандидат на статуквото, заяви Александров.

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