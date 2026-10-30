Акция „Зима”: Започват засилени проверки преди времето да се влоши

От 1 ноември започва традиционната акция „Зима“ на „Пътна полиция“, предаде Нова телевизия. В продължение на месец в цялата страна ще се извършват засилени проверки за безопасността на участниците в движението и техническата изправност на превозните средства. Още: Акция "Зима" влиза във втора фаза, проверките по пътищата се засилват

Кампанията ще премине в 3 етапа

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Кампанията ще премине в три етапа - първоначално контролът ще бъде насочен към велосипедистите, тротинетките и превозните средства с животинска тяга. През второто десетдневие акцентът ще бъде върху поведението на пешеходците и шофьорите, а в края на месеца – върху изправността на автомобилите, фаровете и гумите.

От полицията напомнят, че от 15 ноември влиза в сила и изискването автомобилите да бъдат оборудвани с гуми, подходящи за зимни условия, или с протектор с дълбочина най-малко 4 милиметра.

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