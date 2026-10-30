Ударени кораби край България:

Акция „Зима”: Започват засилени проверки преди времето да се влоши

30 октомври 2026, 6:25 часа 609 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Акция „Зима”: Започват засилени проверки преди времето да се влоши

От 1 ноември започва традиционната акция „Зима“ на „Пътна полиция“, предаде Нова телевизия. В продължение на месец в цялата страна ще се извършват засилени проверки за безопасността на участниците в движението и техническата изправност на превозните средства. Още: Акция "Зима" влиза във втора фаза, проверките по пътищата се засилват

Кампанията ще премине в 3 етапа

Още: Ден последен за смяна: Сложете си зимните гуми (СНИМКИ)

Кампанията ще премине в три етапа - първоначално контролът ще бъде насочен към велосипедистите, тротинетките и превозните средства с животинска тяга. През второто десетдневие акцентът ще бъде върху поведението на пешеходците и шофьорите, а в края на месеца – върху изправността на автомобилите, фаровете и гумите.

От полицията напомнят, че от 15 ноември влиза в сила и изискването автомобилите да бъдат оборудвани с гуми, подходящи за зимни условия, или с протектор с дълбочина най-малко 4 милиметра.

Още: "Всеки нарушител ще бъде наказан": Пътна полиция с безкомпромисна акция "Зима"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пътна полиция полиция Акция Зима
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес