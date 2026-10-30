Кой има имен ден днес, 30 октомври 2026 г. Честито!

На 30 октомври 2026 г. имен ден имат всички, които носят името Зоран, Зорица, Зорка, Зорница. На този ден църквата почита Св. Зиновий и сестра му св. Зиновия. Св. Зиновий и сестра му св. Зиновия живели в третия век. Прекарали живота си в киликийския град Ег или Егей. Родителите им били благочестиви хора. Възпитали ги в християнската вяра. Те рано останали сираци. В милостини към бедните хора и в свят живот преминала младостта им.

Имени дни през ноември 2026 г.

Пожелания

Нека този есенен ден бъде озарен със светлина на твоя празник! Бъди обичана, ценена и уважавана! Нека всичките ти желания се сбъднат!

***

Честит имен ден! Бъди усмихната, доволна от себе си и устремена към нови постижения. Нека всяка твоя стъпка те води към успех и благоденствие!

***

Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичан!

***

Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбен, бъди уверен, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване!

***

Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет!

Имени дни 2026 г.