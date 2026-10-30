Радев внуши, че ЕК ни притиска за Бюджет 2027 - ЕК му отговори, финансовото министерство "изглажда"

Изготвянето на държавния бюджет и определянето на разходите са отговорност на националните власти. Това уточниха в позиция от Европейската комисия пред Нова телевизия на фона на изявленията на премиера Румен Радев за продължаващи преговори с Брюксел по финансовата рамка на България за 2027 година. Това, което ЕК ще направи, е да провери дали в крайна сметка рамките на предложения бюджет (приходи и разходи и балансът между тях) отговаря на общите правила, важащи в ЕС.

От ЕК посочват, че страната ни е представила проекта си на бюджетен план на 15 октомври. Документът в момента се разглежда от европейските институции, а официалната оценка се очаква на 24 ноември. Всичко това идва след изказвания на премиера Румен Радев, че България води трудни разговори с Брюксел за държавния бюджет за 2027 година - с внушение, че от ЕК зависи какво ще приемем. Радев подчерта, че правителството няма намерение да отстъпва от основните си социални ангажименти на фона на негови думи, че Брюксел препоръчва (а не налага) свиване на разходите, за да слезе бюджетният ни дефицит под 4%, дори под 3,5%. За 2026 година заложеният дефицит е 5,7%.

Още: Румен Радев обясни защо няма да покаже Бюджет 2027 преди балотажа - с "тежки преговори" отстоява вижданията си пред ЕК

Министерството на финансите реагира

Министерството на финансите изразява искрената си благодарност към експертите от Европейската комисия, които в отговор на медийни запитвания потвърдиха стриктното спазване на сроковете от страна на България по отношение подготовката на бюджета за 2027 година.

Страната ни представи проекта си на бюджетен план на 15 октомври. Документът в момента се разглежда от европейските институции, а официалната оценка се очаква на 24 ноември. Тя ще бъде част от есенния пакет на Европейския семестър, чрез който ЕС проследява икономическите и бюджетните политики на държавите членки.

В потвърждение на думите на премиера Румен Радев ЕК подчертава факта, че поддържа постоянен диалог с националните правителства, включително с българското.

През юли 2026 г. срещу България беше открита процедура при прекомерен бюджетен дефицит. Тогава Съветът на ЕС препоръча страната да предприеме мерки за овладяването му, включително като ограничи увеличението на нетните публични разходи в рамките на определения корективен план, определен от Съвета. Затова и в хода на бюджетната процедура сега Министерството на финансите продължава ежедневна комуникация с Брюксел и отчита всяко едно изразено становище. Решенията за конкретното разпределение на публичните средства обаче остават в правомощията на държавата.

Още: "Не е казано още първата година": Според Пеканов няма как дефицитът да падне на 3%