Анализ след дебата Йотова-Гюров: Ще накара ли хората да отидат да гласуват?

Ще повиши ли избирателната активност на втори тур дебатът между кандидат-президентите Илияна Йотова и Андрей Гюров, който се проведе снощи по обществената телевизия. Тази тема коментираха в сутрешния блок на Нова телевизия журналистът Силвия Великова и бившият евродепутат от ВМРО Ангел Джамбазки след като на първи активността беше рекордно ниска. Припомняме, че по данни на ЦИК към 20.00 ч. на първи тур на президентския вот активността е била 22.98%

Великова отчете, че като журналист е загубила от целия дебат, защото е липсвала най-важната глава, а именно - президентските правомощия. "Чухме за цените, за външната политика", каза Великова.

Журналистът смята, че за твърдите ядра този дебат няма да има никакво значение. "Не ми се струва, че дебатът беше поощряващ гласуването", каза Великова. Тя даде пример със себе си, като сподели, че гласува всеки път на инат и ако не го е правила, след този дебат по-скоро не би отишла да упражни правото си.

Според Ангел Джамбазки в нашето общество мотивът за гласуване обикновено е против. "Тази неделя имаме възможността да гласуваме против", каза още Джамбазки. Той е на мнение, че е добра новина, че е имало дебат, защото последните години сме се нагледали на отказ от дебати и едно огромно високомерие. ОЩЕ: Тази неделя ще имаме възможността да гласуваме "против"

Йотова - нападателна, Гюров - плах

Джамбазки смята, че за нашите политически нрави дебатът е бил учудващо европейски цивилизован.

"Г-жа Йотова се опитваше да доминира. Г-н Гюров за неговите избиратели проевропейски се държа. Понякога не си използваше времето докрай, което показва липса на политически опит", каза Джамбазки и посочи, че за всеки, който го е гледал, има победител. Според него обаче Йотова е била като учителка, а Гюров като ученик, който е бил мъмрен и даже гълчан и не се е държал мъжки.

Силвия Великова смята, че буквално на 30-ата секунда се е започнало с личната нападка, когато Йотова попитала Гюров за подкрепата от "ДПС - Ново начало".

"Видяхме Йотова доста нападателна, Гюров доста плах, поглежащ към листчетата, изпуска химикалката. Не е добре някой да е много многословен, но няколко пъти той не можеше да използва адекватно времето, за да си развие тезата", каза Великова.

Тя обърна внимание и на вменяването на вина на Гюров, че човек с микрофон е притеснявал нея и съпруга й в деня на изборите. Според нея този човек не може да бъде свързан с ПП-ДБ, ако се съди по неговите видеа в социалните мрежи.

Джамбазки добави, че това не е точно медия, но според него това е било политическа атака от Йотова, на която Гюров е трябвало да отговори по някакъв начин. ОЩЕ: Кой победи в дебата Йотова-Гюров и кой загуби: Анализ на политолози