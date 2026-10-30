Противогрипните ваксини все още ги няма: Лекар предлага как да започнат да стигат, за да няма недостиг

Назалните ваксини дойдоха навреме и са тук, но за останалите не знаем какво се е случило. Те закъсняха и закъсняват, но има места в България, където все още няма нищо доставено. Това заяви пред БНТ доц. д-р Любомир Киров, председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари. Още: Недостиг на ваксини: Проблеми преди началото на грипния сезон

По думите му като има проблем със забавянето на ваксините, трябва да се намери решение. Хубаво е ваксините да бъдат поставени в началото на октомври месец, защото и децата знаят, че трябва 1 месец, за да се изгради имунитет, посочи доц. Киров.

Грехота е да се хвърлят ваксини

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Според него, когато има извънредни ситуации и като няма ваксини, от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари предлага, че когато на един лекар му останат 20 налични ваксини, а на друг не му достигат, да може от единия да се дадат на другия.

"Гледахме всички как се внасят ваксини в Гърция, което не е правилно, защото няма хладилна чанта", подчерта доц. Киров.

Според него грехота е да се хвърлят ваксини. Второто предложение на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари е например да се увеличи възрастта за ваксиниране. И трето - ако някъде и по някаква причина лекарят не откликва по програмите, да може пациенти от неговата листа, да се ваксинират при друг общопрактикуващ лекар.

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