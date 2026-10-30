"Буквално едно пристанище ще изчезне": Какво ще стане, ако дрон дойде до брега

"Нека да спрат политиците да успокояват хората. Ако имаха способности, щяха да ги приложат. Ако стигне до брега, ако има 200 кг взрив - буквално едно пристанище ще изчезне", каза в сутрешния блок на Нова телевизия президентът на Международната асоциация за противодействие на дронове инж. Стайко Топалов. Според него страната ни може да защити корабите дори и в изключителната икономическа зона.

"Ако се крием зад правото - къде е човешката гледна точка? Как защитаваме хората? Ние живеем в 21 век. Тези убийства и войни са недопустими. Ако може да се предотврати такова нещо, дори и в международни води, трябва да се вземат мерки", смята той и даде пример с Прибалтика.

99% руски дрон

Инж. Топалов коментира и последната атака с дрон в икономическата зона на България, като посочи, че всички данни водят до прецизна руска технология.

"Решихме да сравним информацията. Изпратихме на нашите експерти, които работят в Прибалтика, Англия и Естония и те са категорични, че това е на 99% руски дрон, който е модифициран", смята експертът.

Според него най-вероятно дронът има сателитна връзка и се управлява с джоистик.

"Виждаме на кадите, че дронът се приближава. Все пак операторът иска да предупреди хората. Той захожда, прави една маневра и тогава се врязва", обясни инж. Топалов, като според него хора се бият с хора и някои от тях не са зверове.

"Всяка комуникация може да бъде прекъсната или нарушена. Моята препоръка и на хората, експерти, с които работим - така беше управлявано Ормузкия проток. Всички GPS-и бяха объркани", каза инж. Топалов. ОЩЕ: Литиево-йонни батерии, строителни материали, корозивни течности и киселини: Какво точно е превозвал потъналият контейнеровоз