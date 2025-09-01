Не се връщайте от морето. Времето утре - 2 септември 2025 г.

На 2 септември 2025 г. слънцето в София ще изгрее в 6 ч. и 53 мин. и ще залезе в 19 ч. и 59 мин. През деня се очаква слънчево време. На места ще има временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в София – около 30°. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и ще е без съществена промяна, показва прогнозата за времето.

Времето в планините

В планините ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 19°.

Все още става за плаж

По Черноморието ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28° и 32°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: Meteo.bg