Най-важните новини за деня: 3 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 3 юли 2026 г.

КАК СА ФИНАНСИРАНИ ПЪТУВАНИЯТА НА ПЕЕВСКИ ДО ДУБАЙ И КАКВО СЕ Е СЛУЧИЛО ТАМ: ГЛАС ОТ "ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ" С ПОРЕДИЦА ОТ ВЪПРОСИ

Много е важно не само пътуванията до Дубай, но и как са финансирани пътуванията на Делян Пеевски. Те са заплащани през адвокатско дружество, но как въпросното дружество е получило средствата? Не само пътуванията, но и какво е правил на тези пътувания трябва да бъде доказано, както и какви са водените разговори затова. Затова настоя народният представител от "Прогресивна България" Милен Трифонов пред bTV. Още: 227 полета за 8 години: Десислава Атанасова и известен бизнесмен били в компанията на Пеевски

МОРАЛ, А НЕ ЗАКОН: ВИЗИЯТА ЗА ПЕЕВСКИ И ДУБАЙ НА "ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ" ДОТУК

"Каква медийна употреба? Министърът на вътрешните работи си върши работата". Това заяви Димитър Здравков, депутат от "Прогресивна България", председател на Комисията по образование в парламента, по въпроса с полетите на Делян Пеевски до Дубай. И продължи – гражданите трябвало да знаят каквото ги интересува за заемащи публични постове, когато това касае дейността им. Здравков добави и, че не допуска вътрешният министър да прави проверка, ако няма нещо нередно - ОЩЕ: Пеевски: Моят личен живот е моя тема

ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА ОБЯСНИ ЗА ПОЛЕТИТЕ С ПЕЕВСКИ, ПОКАЗА И ДОКУМЕНТИ (СНИМКИ)

Твърдението, че на 5 април 2024 г. съм пътувала с Делян Пеевски от летище "Васил Левски" - София до Дубай с частна компания "Хиперион Авиейшън" е невярно". Това посочва в позиция конституционният съдия Десислава Атанасова, след като вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи от парламентарната трибуна, че тя и лидерът на ДПС - Ново начало са пътували до Дубай. С оглед обективното изясняване на фактите и обстоятелствата, свързани с пътувания в качеството ѝ на конституционен съдия, тя прилага към нея и документи.

НАСИЛИЕТО НАД ЖЕНИ: АДВ. АНЕЛИЯ ЙОНЧЕВА ОБЯСНЯВА ПРОПУСКИТЕ В ДЪРЖАВАТА (ВИДЕО)

От началото на годината няколко жени в България загубиха живота си в следствие на насилие. Анализ на Българската платформа към Европейското женско лоби показва сериозни пропуски в законодателството и защитата на жертвите.

ОТРОВИ ВЪВ ВЪЗДУХА НА СОФИЯ СЛЕД ГОЛЯМ ПОЖАР: ПРИЗНАНИЕ, ЧЕ ОЩЕ НЕ ВСИЧКО Е ИЗМЕРЕНО (СНИМКИ)

С мобилна станция не могат да бъдат измерени всички токсични вещества, отделени при горенето на пластмаса. Това потвърди пред Actualno.com инж. Марин Маринов, директор на дирекция "Климат, енергия и въздух" към Столична община (СО), във връзка с все още тлеещия пожар в двете халета на фирмата за преработка на отпадъци от опаковки "Екобулпак" в непосредствена близост до София. Той пламна в сряда, 1 юли. Вчера между 9 и 12 ч. беше отчетено повишено ниво на фини прахови частици, азотен диоксид и бензен от мобилната станция на СО.

РАДЕВ ПОТВЪРДИ: УЧЕБНИЦИТЕ ПО РЕЛИГИЯ СА ГОТОВИ

Премиерът Румен Радев потвърди твърдото намерение на правителството си да въведе в учебната програма предмета "Добродетели и религии". Всички учебни пособия по религия вече са готови и остават само тези по "Добродетели".

РАДЕВ СИ НАМЕРИ ГОЛЯМ СЪЮЗНИК В ЕС СРЕЩУ САНКЦИИТЕ ЗА РУСКИЯ ПАТРИАРХ

Италия се е присъединила към България срещу плановете на Европейския съюз за налагане на санкции срещу руския патриарх Кирил, твърдят пред Politico трима неназовани дипломати от ЕС, запознати с обсъжданията. Върховният представител на блока по външната политика и политиката на сигурност Кая Калас предложи, като част от 21-вия пакет от санкции, в черния списък да попадне главата на Руската православна църква - бившият агент на КГБ, който е яростен поддръжник на войната на диктатора Владимир Путин в Украйна.

ОТКАЗЪТ МИ ДА ПОДКРЕПЯ САНКЦИИ СРЕЩУ АЛЕКПЕРОВ ДОВЕДЕ ДО СПОРАЗУМЕНИЕ С "ЛИТАСКО", ПОХВАЛИ СЕ РАДЕВ

Премиерът Румен Радев обяви, че правителството е постигнало споразумение с швейцарската компания "Литаско", което ще позволи на "Лукойл Нефтохим Бургас" отново да купува суров петрол без ограничения и да избегне сериозни затруднения в работата на рафинерията. По думите му пробивът е дошъл, след като България отказа да подкрепи включването на дългогодишния президент на "Лукойл" Вагит Алекперов в европейския санкционен списък.

ДВОЙНО ПО-СКЪП БЕНЗИН В КРИМ СПРЯМО БЪЛГАРИЯ: ОПАШКИТЕ ЗА ГОРИВО В РУСИЯ СЕ ВИЖДАТ ОТ САТЕЛИТ (ОБЗОР - ВИДЕО)

4,40 евро за литър бензин – не, това не е някакъв нов взрив на българския пазар за горива. Това е цената, до която вече достига "лукса" да заредиш в анексирания против всички харти, договори и документи на ООН от Путинова Русия украински полуостров Крим. Новината съобщи известното руско икономическо издание "Комерсант". В родната руска валута това значи 400 рубли – такава цена вече има на черно в Крим.

ВОЙНАТА ДОНЕСЕ ЧЕРНИ ДНИ ЗА РУСИЯ: КРИЗАТА С БЕНЗИНА ПОВЛИЧА ЦЯЛАТА ИКОНОМИКА

От началото на годината украинските сили систематично атакуват руските рафинерии. Данните дотук показват, че от февруари до юни са били извадени от строя 9 от 10-те най-големи петролни рафинерии в Руската федерация - отървала се е единствено рафинерията в Омск, която е най-голямата в страната. Данните за производството на бензин в Русия също са красноречиви - през юни то е спаднало с една четвърт на годишна база, до 85 000 тона на ден. Тоест то не покрива вече и потреблението, което през активните летни месеци е над 110 000 тона дневно. Всичко това пише руският телеграм канал "Разумная Россия 2.0".

СТОКХОЛМСКИЯТ СИНДРОМ И МАКЕДОНСКАТА ИСТОРИЯ: Д-Р КОНСТАНТИН ГОЛЕВ В СТУДИО ACTUALNO БАЛКАНИ (ВИДЕО)

В Република Северна Македония наблюдаваме Стокхолмски синдром спрямо Сърбия, заяви в Студио Actualno Балкани историкът д-р Константин Голев от Института за исторически изследвания към Българската академия на науките и технически секретар на българо-македонската историческа комисия. Участието му беше в контекста на доклада на Европейския парламент за напредъка на Северна Македония, в който европарламентът призовава историческата комисия между двете държави за резултати, историята да не се фалшифицира и констатира с тревога за ширещия се "Сръбски свят".

"В ПАМЕТ НА УБИТИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ФАШИСТКИ ОКУПАТОР": СКОПИЕ ОБНОВЯВА АНТИБЪЛГАРСКИ ПАМЕТНИК

Повторното отваряне на граничния пункт Маркова Нога в Преспа ще има не само политическо, икономическо и двустранно значение - преходът ще бъде и място за исторически спомен, тъй като точно до него, от македонска страна, се намира паметна плоча в памет на така нареченото Леринско клане през 1944 г., става ясно от материал на македонското издание "Сакам да кажам".

THE NEW YORK TIMES: САЩ СА СПАСИЛИ ПРЕГОВАРЯЩИТЕ ЗА МИР ОТ ИРАН ОТ ИЗРАЕЛСКИ АТЕНТАТ

САЩ са се намесили активно и са защитили преговарящите от страна на Иран от опит на Израел да ги убие - такова сензационно твърдение се появи в материал на The New York Times. Заради получена информация за готвен израелски удар, американците са предупредили иранците през регионални посредници и така са осуетили израелския план, се казва в статията. Целт е била ясна - американският президент Доналд Тръмп иска да намери изход от кашата, в която се забърка с войната с Иран, защото повярва на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Газа израелски премиер Бенямин Нетаняху.

МЕДИЯ НА "ХИЗБУЛА" ОБЯСНЯВА КАК ТРЪМП ИСКА ДА ПЕЧЕЛИ ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ПРОЛИВИ В СВЕТА

Още от първите дни на войната с Иран стана ясно, че една от основните цели на Вашингтон е установяването на контрол над Ормузкия проток. Демонстрираните военни способности и отбранителен потенциал на Техеран обаче направиха тази цел невъзможна за постигане. В резултат на това администрацията на САЩ беше принудена да промени подхода си - вместо да търси пряк контрол, тя се насочи към опити за възстановяване на статуквото. Техеран, от своя страна, отхвърля този сценарий и продължи да се съпротивлява както с военни, така и с дипломатически средства, както се вижда от последните американски удари и бързата реакция на Иран - гледната точка е на ливанското издание Al Mayadeen - ОЩЕ: Близкият изток отново гори: С "Иран вече няма да съществува" САЩ и Иран си размениха удари