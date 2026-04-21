Няма такава шизофрения: България не може да преживее отказа на СССР да я вземе за 16-та република

"Няма такава шизофрения. Изглежда България никак не може да преживее отказа на Съветския съюз да я вземе като 16-та република. Отработва комплекса си за непълноценност пред “големия” брат? Какво е това? Какъв е тоя дисонанс в главата?" Това попита в профила си във Facebook Тетяна Станева – бесарабска българка, директор на Международния фестивал на етнографското кино "ОКО", коментирайки провелите се в неделя предсрочни парламентарни избори у нас. Публикуваме целия текст

Как в главата на един избирател се побират едновременно скъпата му европейска кола, луксозните дрехи и желанието да се възстанови "икономическото сътрудничество и диалога с русия", задава въпрос Станева.

И изброява още немалко несъответствия и взаимно изключващи се вярвания на част от българските избиратели:

"Помощ за Украйна, от която зависи неговата безопасност, не иска да дава, но пък всекидневно дава на русия по 500 милиона евро за Боташ.

Същевременно от произвеждането на оръжие за Украйна, от което печели много милиарда годишно не се отказва, но нямало да гласува за даването на оръжия от Европа.

Не иска украинците да имат официален статус и да остават в България, но пък ползва техните услуги и данъци.

Иска бесарабските българи от Украйна да се връщат в прародината си, прави различни програми за тях, привлича ги с паспорти да увеличи демографския си проблем, но като ги срещне някъде ги псува за акцента, диалекта и ги нарича руснаци/украинци с развален български, и се ядосва, че те гласуват.

Иска българския да го учат в селата в Украйна, където живеят българите, но не иска да дава тази възможност на хиляди украински бежанци.

Има най-голямата българската общност в Украйна, но гледа на Кремъл и търси братушки в Москва.

Москва обявява България за враг, а българинът иска диалог с нея…

Няма такава шизофрения."

Още: Разочарование сред бесарабските българи: Победи Русия, България е проруска

Потеглих за Украйна. За у дома. Там, където е ясно, кой е приятел и кой е враг. И спрете да ме прогонвате. Търсете си "братушките", пише бесарабската българка в заключение.