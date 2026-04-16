Нови 400 км и 11 ключови туристически локации ще бъдат премаркирани през тази година

Кампанията „Не губи посоката!“ стартира с възстановяването на историческия маршрут „По пътя на Кървавото писмо“

С амбициозната задача да обнови над 400 км туристически маршрути в страната започва вторият сезон на кампанията „Не губи посоката!“. Инициативата се реализира от Българския туристически съюз с подкрепата на Kaufland България. През тази година тя ще обхване 11 ключови локации, в които ще се изпълняват дейности по премаркиране, почистване, подмяна и поставяне на указателни и информационни елементи. Началото ще бъде поставено на 18 април с обновяването на маршрута „По пътя на Кървавото писмо“ между Копривщица и Панагюрище - символично дни преди отбелязването на Априлското въстание.

По 35-километровия преход между Копривщица и Панагюрище предстои да бъдат поставени нови 30 указателни стрелки по стандарт на БТС, две информационни табла в началната и крайната точка и да бъдат почистени отделни участъци от трасето. Така живописната пътека ще стане по-лесна за следване и по-комфортна за преминаване, а обновяването ѝ отправя и естествена покана към всички любители на природата и историята да отбележат тази значима дата, преминавайки по маршрута.

След района на Копривщица и Панагюрище, вторият сезон на кампанията ще обхване части от Софийска планина, Русенското Поломие и отсечки от международния маршрут Ком-Емине, както и любими маршрути около Пловдив, Сливен, Кърджали, Варна. Той надгражда постигнатото през първото издание на инициативата, реализирано през 2025 г., когато Kaufland България и БТС, заедно с над 250 доброволци, обновиха 400 км туристически маршрути в 10 ключови локации в страната. Освен че подобри достъпа и ориентацията по редица трасета, кампанията се утвърди и като успешен модел за партньорство с обществена стойност.

Кампанията вече получи и редица признания, сред които са награди от конкурсите на BBLF, БАПРА и „Career Show“, доказвайки, че „Не губи посоката!“ съчетава устойчив обществен ефект с активно ангажиране на служителите около значима кауза.