Нови мерки на летище "Васил Левски" – въвеждат се дезинфекционни зони

10 април 2026, 14:02 часа
Снимка: БГНЕС
Във връзка с въведени превантивни мерки от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), на летище "Васил Левски" – София са обособени зони за дезинфекция, съобщиха от аерогарата. Пътниците следва да преминават през специализирана дезинфекционна стелка (постелка) за дезинфекция на обувките, съгласно указанията на обозначенията.

Мярката е въведена с цел ограничаване на риска от пренасяне на болестта шап след обявени огнища в Гърция и Кипър.

Използван дезинфектант: Vulkan S, разрешение от МЗ: 3542-1/13.02.2024. Активни вещества: Пентакалиев бис (пероксимоносулфат) бис(сулфат), одобрен от Министерството на здравеопазването.

От летището молят пътниците да следват обозначенията и указанията на място.

Виолета Иванова Отговорен редактор
Шап БАБХ дезинфекция Летище Васил Левски
