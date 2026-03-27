Пътниците на летище "Васил Левски" могат да летят до 94 дестинации

Софийското летище „Васил Левски“ посреща летния сезон с ново разписание, като 30 водещи авиокомпании ще свързват града с 94 дестинации, съобщиха от пресцентъра на летището. Целта на новото лятно разписание е да предостави широка и разнообразна маршрутна мрежа, която да отговаря на нуждите на пътуващите както за бизнес, така и за удоволствие, като София продължава да се утвърждава като ключов авиационен център в региона.

ОЩЕ: Студенти от НАТФИЗ превърнаха летище "Васил Левски" София в жива театрална сцена

Нови маршрути

От летището съобщават, че Bulgaria Air открива нов маршрут до Порто, Португалия, от 9 април с полети всеки четвъртък и неделя.

Ryanair разширява мрежата си с нови дестинации - Ламеция Терме от 29 март, сряда, събота и неделя; Маракеш от 30 март, понеделник и петък; и Торино от 31 март, вторник, сряда и събота.

От пресцентъра допълват, че Wizz Air продължава да разширява мрежата си от София с нови линии:

Римини от 29 март, вторник, четвъртък, събота и неделя;

Варшава Шопен заменя Варшава Модлин с полети от 29 март, понеделник, сряда, петък и неделя;

Палма де Майорка от 31 март, вторник, четвъртък и събота;

Сантандер от 31 март, вторник и събота;

Ламеция Терме вторник и събота от 29 март;

Корфу от 7 юни, вторник и неделя;

Родос от 3 юли, понеделник, сряда, четвъртък и петък;

Будапеща от началото на юли, понеделник, сряда, петък и неделя;

Палермо от 4 юли, понеделник, вторник, четвъртък и събота;

Тирана от началото на юли до 5 септември, три пъти седмично;

Шарм ел-Шейх от 5 юли, четвъртък и неделя

Хургада от 27 октомври, вторник и събота.

От летището отбелязват, че SunExpress обогатява своите дестинации с полети до Измир от 3 април, сряда, петък и неделя, а от май - и в събота.