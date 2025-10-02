Войната в Украйна:

02 октомври 2025, 09:43 часа 411 прочитания 0 коментара
Нови ремонти на "Тракия" и нови километрични тапи на магистралата

Тежък трафик и километрични задръствания на автомагистрала "Тракия". Причината - нов ремонт на три отсечки и още стотици изнервени шофьори. Изключително трудно колите се движат по пътя и заради лошите метеорологични условия. Шофьорите трябва да се заредят с търпение.

"Автомагистрала Тракия е най-натоварена, особено участъка София-Пловдив, където се отклонява тежкото движение за магистрала "Марица" основно и поради ремонта виждате, че е въведено временна организация на движението. Намалена е пропускливостта на магистралата в участъка на 23-ти до 34-ти км, каза пред bTV директорът на областно пътно управление инж. Румен Сечански.

"За съжаление в този участък Вакарел-Ихтиман не можем да предоставим на гражданите обходен маршрут, тъй като пътят е в много лошо състояние. Започнат е ремонт преди 20 г. и е недовършен, но за щастие миналата година бе избран изпълнител на участъка. В момента се изготвя проект на ремонт на пътя 1-8", каза инж. Сечански.

Дъждът - бонус

В момента метеорологичните условия не предполагат асфалтови дейности, но въпреки това от събота ще се започне да се полага биндера. "До 25 октомври изпълнителят е поел ангажимент да ни предаде обекта, разбира се, заради дъжда може да се забавим", информира директорът областното пътно управление.

Калоян Илиев, кмет на Ихтиман - "Обходният маршрут е в лошо състояние. По магистралата има тапа единствено когато има катастрофа или закъсал автомобил", коментира Илиев.

