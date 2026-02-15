ПП-ДБ отрекоха да редят министри в служебния кабинет

Не участваме по никакъв начин в подбора на имена за служебното правителство. Нека Андрей Гюров да си носи отговорността. Съвместно с президента на републиката трябва да решат тази задача. Това заяви Атанас Атанасов, лидер на Демократи за силна България, зам.- председател на НС, депутат от парламентарната група на ПП-ДБ.

Решенията за участие в него са лични, подчерта още той.

Соред Атанасов е важно кой ще бъде вътрешен министър.

Още: Бивш служебен премиер: Гюров е избор на Румен Радев

"Веселин Вучков ми каза, че поради многото други ангажименти, които има, няма да приеме това предложение. Той е почтен човек, много добре познаващ системата и би бил чудесен вътрешен министър", смята Атанасов.

Според него трябва да бъдат освободени тези областни директори в МВР, за които има данни, че на предни избори са прикривали купуването на гласове в полза на досегашното статукво.

"Петрохон" като "целенасочена политическа атака"

Атанасов определи използването на случая "Петрохон" като "целенасочена политическа атака в предизборно време".

Още: На прага на новото служебно правителство: Кои са вероятните министри в кабинета "Гюров"?

"Този криминален случай се използва за политическа злоупотреба, а в същия момент се отклонява вниманието от това, че имаме един обществен провал в цялата тази история – на първо място провал на институциите. Къде са службите, къде са министерствата?! Злоупотребата от най-високата трибуна в парламента е много удобно нещо за политически сили, които са заплашени да изпаднат от НС", категоричен беше политикът.

"Не съм ходил на тази хижа, нито някой човек, свързан с моята партия, има отношение с този случай. Единственото важно за мен е, че Сандов, който беше вицепремиер в правителството на Кирил Петков, най-вероятно е проспал този случай. Не знам дали върху него не е имало въздействие за подписването на това споразумение, което няма никаква юридическа стойност, но е дало възможност за манифестация: "Ние сме свързани с държавата". Тази атака ще продължи по време на цялата кампания", смята Атанасов.

Според него новия министър-председател трябва да свика Съвета по сигурността при МС.

"Всички служби, които имат отношение, да разсекретят информацията за оперативното взаимодействие с тези лица. Да изготвят цялостен меморандум и да го публикуват. Да се види има ли оперативен чадър върху тази група от хора и за какво е бил използван. Дали някои от тях не са били вербувани заради това, че са имали зависимости? Да се разбере кой каква отговоронст носи за този обществен провал. Институциите трябва да предприемат всички мерки, за да успокоят обществото", коментира той.

Още: Изтичане на информация от службите за "Петрохан": Атанасов призова да се свалят картите

Атанасов призова председателя на ДАНС да си подаде оставката преди новото парвителство да е встъпило в длъжност.

"Радев се крие като партизанин"

По отношение на влизането в политиката на бившия президент, Атанасов заяви, че за целия период от почти един месец, в който Румен Радев не заема поста на държавен глав, е дал само едно интервю и е написал два поста.

Източник: БГНЕС

"Каква публична дейност може да развива този човек, който иска обществено доверие, като той не си говори с хората?! Ние не знаем какви са му намеренията", заяви той пред БНР.

Атанасов припомни как Радев е дал насоки на служебното правителство на Гълъб Донев да не предоставя гласуваната от парламента военно-техническа помощ за Украйна.

"Аз тогава тръгнах да събирам подкрепа за това да се започне процедура по импийчмънт. Това е нарушение на Конституцията. Може ли този човек сега да има претенции за обществена подкрепа и да управлява държавата при условие, че не спазва Конституцията?! Имаме много тежко разминаване. Говорим и за "Боташ". Сега ще се бори с олигархията. С коя оригархия?! Ако той е слязал на реалния политически терен, да каже за какво ще се бори. Политиката е публична дейност. Трябва да си откровен с хората, а не да се криеш като партизанин", заяви Атанасов.