Новите цени на водата: От -12% до +14%

От днес са факт новите пределни цени на водата, които постанови Комисията за енергийно и водно регулиране. Диапазонът им е голям - от поскъпване с 14% до поевтиняване с 12%.

Водата ще поскъпне обаче само в някои градове, тъй като Министерството на регионалното развитие и благоустройството замрази за неопределено време скока на цените за ВиК операторите, в които има държавно участие.

Къде ще е най-скъпо и най-евтино

Опасност от най-голям скок на цените на водата тегнеше над Кърджали, но там, както и на повечето места в страната, поскъпване засега няма да има.

МРРБ, което участва в управлението на повечето ВиК дружества, съобщи, че замразяването на цените е с цел да се осигури преходен период за плавно адаптиране след приемане на еврото от потребителите.

Няма обаче официална информация докога новите цени ще останат без промяна за потребителите на тези дружества.

София обаче нямаше този късмет. В столицата ще има поскъпване с 12%, тъй като там оперира "Софийска вода", чийто концесионер е френската фирма "Веолия". От тази година софийската вода ще струва малко над 4 лева или около 2 евро за кубик.

Макар че се разминаха без увеличението, в Силистра и Разград ще продължат да плащат най-скъпите ВиК услуги и водата там ще струва над 6 лева или 3 евро за кубик.

Увеличение може да има и в някои от по-малките населени места, където ВиК дружествата са общински - там последната дума имат общините и операторите, обясни председателят на КЕВР Пламен Младеновски, цитиран от БНР.

В Троян и Сапарева баня разрешеното пределно поскъпване е 13%, в Берковица - 11%, в Панагюрище - 5%.

Някои градовете пък ще могат да се похвалят с намаление на цените. Става въпрос за Ямбол, Пазарджик, Перник, Добрич, София област, Шумен и Сливен.

Цените там ще паднат още от 1 януари - в Ямбол с 12%, а в другите градове между 1% и 3%.