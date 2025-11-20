Войната в Украйна:

Облаци и вятър в планините, не е за туризъм

20 ноември 2025, 09:36 часа 340 прочитания 0 коментара
Условията за туризъм в планините не са подходящи, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

В планините е облачно и духа от умерен до силен вятър, допълниха от ПСС. 

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология времето в планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, по-значителни по количество - в масивите в Югозападна България и в централните и източните райони от Стара планина.

Над 2000-2200 метра дъждът ще преминава в сняг. Ще продължи да духа силен, по високите върхове и открити части - и бурен, югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 6°.

Спасиана Кирилова
