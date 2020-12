Официално: Домусчиеви водят преговори да продадат Нова телевизия и всички медии около нея

"Адванс Медиа Груп", дъщернo дружество на инвестиционния холдинг "Адванс Пропъртис", собственост на братята Кирил и Георги Домусчиеви, води разговори с "Юнайтед Груп" (United Group), водещ доставчик на телекомуникационни услуги в Югоизточна Европа, за възможна продажба на най-голямата мултиплатформена медия в България - "Нова Броудкастинг груп".

Потенциалната сделка зависи от успешното приключване на преговорите между страните, както и от сключването на обвързващ договор за покупко-продажба на дялове между тях и получаването на всички необходими одобрения от съответните регулаторни органи в България и чужбина, се казва в съобщение на "Юнайтед Груп".Неофициално информацията е, че параметрите на сделката са между 250 и 280 млн. евро – значително повече от 185-те млн. евро, които Домусчиеви платиха на шведската компания MTG (Modern Times Group) за "Нова Броудкастинг груп" в началото на 2019 година.Припомняме, че "Юнайтед груп" постигна договорка да закупи българския телекомуникационен оператор "Виваком" (Vivacom). Перлата в медийната корона на "Нова Броудкастинг груп" е Нова телевизия. Групата притежава още всички телевизионни канали с марка "Диема", както и "Нетинфо" т.е. електронната поща "АБВ", Vbox7.com, Vesti.bg, DarikNews.bg, Sinoptik.bg, Edna.bg, Gong.bg. Групата е собственик и на още 3 телевизии и 4 радиостанции. Към портфолиото си, групата добави Канал 3, който става "Нова нюз" от 4 януари , The Voice TV, Magic TV и радиата Витоша, Веселина, The Voice и Magic FM. На печатния пазар "Нова Броудкастинг груп", чрез издателската група AtticaEVA, държи лайфстайл и бизнес списанията Forbes, Esquire, EVA, Grazia, OK, JOY и Playboy. Групата има и 51% в сайта за групово пазаруване Grabo.bg, също толкова и в Trendo.bg.