Младите са се вдигнали: Социолози предричат активност от поне 50%

19 април 2026, 19:22 часа 557 прочитания 0 коментара
Експертите очакват България да регистрира избирателна активност от поне 50%, което не се е случвало от 2021 г.

Такава прогноза направи Боряна Димитрова от социологическата агенция "Алфа Рисърч". Тя обяви, че избирателната активност до 17.30 часа надмина 39%, а до края на изборния ден се очакват поне още 10%. Тази цел става все по-постижима, имайки предвид последните данни - по данни от екзитпол на агенцията избирателната активност на днешните предсрочни парламентарни избори към 18:00 часа е 43,5%.

Младите са активни, има опашки в Студентски град

"Това означава, че имаме по-висока избирателна активност, отколкото към затварянето на изборните секции на предишните избори, тогава беше 38,9% с гласовете от чужбина, отчетена от ЦИК", коментира Димитрова.

Според нея това се дължи на традиционно по-високата изборна активност в София и големите градове в следобедните часове.

Източник: БГНЕС

"Сутринта много по-активните бяха в селата и малките селища, сега след обяд изключително активни са по-големите градове - София и др. Можем да формулираме общата тенденция, че имаме засилване на желанието да се гласува сред по-младото и средно поколение. Сега в Студентски град в София има изключително голяма активност и опашки, отколкото обичайно в тези часове на деня", обяви тя.

Боряна Димитрова обясни и причините за по-високата изборна активност.

"Два са факторите. Активизиране на нови социални групи - тези, които не участваха на предишни избори. На второ мястое  включването и на нови играчи в надпреварата. Двата фактора и активирането на неучастващи досега водят до по-висока изборна активност", обясни експертът.

Димитрова прогнозира, че активността ще се повиши до края на изборния ден и "ще надмине 3 милиона избиратели".

Тя уточни, че има не една, а няколко изненади на тези избори, но преди 20:00 часа те не могат да бъдат съобщени.

Сигнали, че в Студентски град не смогват

Информациите са особено повишена активност в Студентски град бяха потвърдени и от сигнал, изнесен от "Продължаваме промяната".

На своята Фейсбук страница те публикуваха съобщение от гласоподавател, който твърди, че в софийския квартал опашките са сериозни и дори има риск всички желаещи да не успеят да упражнят правото си на глас.

"В Студентски град секциите не могат да смогнат с хората. От секцията излязоха да кажат, че няма смисъл на чакат", гласи съобщението.

От партията припомниха, че съгласно Изборния кодекс, ако има хора след официално обявения час в изборния ден, то секцията остава отворена, докато гласуват всички в нея.

Десислава Любомирова
избирателна активност избори предсрочни парламентарни избори 2026
