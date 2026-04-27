Опасностите на пролетта с жълт код. Времето утре - 28 април 2026 г. (КАРТА)

На 28 април 2026 г. минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, в София - около 3°. На отделни места в североизточните райони и в котловините на Югозападна България ще има условия за образуване на слана. Утре ще е предимно слънчево. След обяд над югозападната част от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места главно в планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб северен вятър, в Източна България от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София - около 21°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

"Динамично, с някое бум-бум": Проф. Рачев за капризите на времето

Жълт код

За София-обаст, Кюстендил, Перник, Благоевград, Разград, Шумен, Добрич и Силистра е обявен жълт код за слана. В планините ще е предимно слънчево. След обяд над масивите от Югозападна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. По най-високите върхове ще превали сняг. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 8°.

Слънчево море

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 19°. Температурата на морската вода е 12°-14°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.