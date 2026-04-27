МВР започва издаването на лични документи от ново поколение, ето какво се променя

От днес (27 април) се преминава към централизирана персонализация и въвеждане на ново поколение български лични документи, съобщиха от МВР - София. Освен с 5-годишен срок на валидност започва издаването на документи тип „паспорт“ и с 10-годишен срок на валидност. За лица до 18-годишна възраст документ тип „паспорт“ е с 5-годишен срок на валидност.

За лица над 18-годишна възраст документ тип „паспорт“ може да бъде по избор с 5 или 10-годишен срок на валидност.

Новите такси за български лични документи са публикувани в Тарифа №4 за държавните такси.

Експресните услуги за издаване на лична карта или паспорт се заявяват в ОДМВР-София, а готовите документи се получават на един от следните адреси:

Дирекция „Български документи за самоличност“: Център за административно обслужване Лъвов мост, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №91, гише 13

Дирекция „Български документи за самоличност“: Център за административно обслужване Младост, бул. „Александър Малинов“ №82, гише 13

Столична дирекция на вътрешните работи: бул. „Княгиня Мария Луиза“ №19, гише 17-18