“Пълна антитеза“: Мицкоски се жалва от оценката на Вайц за Северна Македония

27 април 2026, 14:58 часа 988 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Hristijan Mickoski
Северномакедонският премиер Христиан Мицкоски отхвърли оценката на евродепутата и докладчик за Северна Македония в Европейския парламент Томас Вайц, че страната не е постигнала напредък в реформите през последната година, предаде БГНЕС.

Помолен да коментира изявлението на Вайц, Мицкоски заяви, че докладът, който е чул, е “пълна антитеза“ на подобни твърдения.

„Не знам кой доклад сте чели от докладчика Томас Вайц, напротив, докладът, който аз чух, е пълна антитеза на вашите въпроси“, каза премиерът.

Още: Гражданство на глупостта

По-рано, в интервю за “Евронюз България“, докладчикът на ЕП заяви, че не е видял никакъв напредък или реформи в страната през последната година.

„Не става въпрос само за започване на преговори, но и за програмата за реформи, за плана за растеж. Ако Северна Македония не приложи необходимите реформи, 47-те милиона евро няма да отидат при нея, а при съседните страни“, каза Вайц.

Той добави, че включването на българите в македонската конституция е необходима стъпка и условие за отключване на преговорите за членство в Европейския съюз.

Още: София изостава: Северна Македония налага своята версия в ЕС

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Още от Балкани
