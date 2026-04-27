Недостиг на горива в ЕС от тази дата: Предупреждение от еврокомисар

В момента в Европейския съюз (ЕС) не се наблюдава недостиг на горива. Това заяви еврокомисарят по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас в интервю за гръцката телевизия Скай. Той обаче, не изключи, ако войната в Иран продължи, да се появят проблеми и дори дефицити в съюза след месец юни. Дзидзикостас говори в интервюто предимно за горивата за въздушния транспорт.

"Нещата ще започнат да стават по-трудни“

Еврокомисарят посочи, че в момента при самолетното гориво не стои въпросът за недостиг. "Ако обаче войната и нестабилността продължат и Ормузкият проток не бъде отворен до юни, тогава нещата ще започнат да стават по-трудни“.

"С мерките, които обявихме миналата седмица, вече страните членки са задължени да ни обявяват ежедневно разполагаемите резерви за извънредни случаи, за да знаем къде и колко има във всеки момент.

Още: Европейската комисия предложи мерки срещу високите цени на горивата

Ако видим, че пазарът се свива след юни, ще освободим тези резерви, стига това освобождаване да става по начин, който не създава повече проблеми“, обясни Дзидзикостас.

ЕК създаде работна група, която да следи производството, вноса, износа и количествата в запасите от транспортни горива в ЕС. Това ще позволи бързото засичане на възможност за недостиг и, в случай на спешно освобождаване на запаси, ще очертава целенасочени мерки за поддържане на балансирано разпределение на резервите.

В интервюто Дзидзикостас отново посочи, че в момента проблем представлява не недостигът, а цената на горивата и на това се дължат отменените полети на редица авиокомпании.

Още: През лятото може да няма горива, цените ще останат високи дълго време