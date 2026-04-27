27 април 2026, 7:48 часа 554 прочитания 0 коментара
От пролет към есен и обратно: Николай Василковски с изненадваща прогноза за края на април

Седмицата започва със спокойно време. Днес и вторник (27 – 28 април) ще е слънчево и топло. Слаб дъжд ще има на изолирани места в Рило-Родопската област. Температурите в понеделник ще са от 14 до 19 градуса, във вторник – с градус-два по-високи. Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски. По думите му промяна се очаква в средата на седмицата.

В сряда ще се заоблачи и може да превали. Валежите ще са интензивни в планините, Югозападна и Централна Южна България. „Очакват се гръмотевици, има риск от градушка“, каза той.

„В четвъртък и петък ще вали почти в цялата страна. В планините ще превали и сняг“, прогнозира синоптикът и обясни, че температурите ще се понижат до 10 - 15 градуса, в Североизточна България - и по-ниски.

Първите дни на месец май облачността за кратко ще се разкъса, но ще остане променлива. Отново ще има валежи от дъжд, а температурите ще са от 13 до 18 градуса.

През първата седмица на май температури ще се повишат до 20-25 градуса.

Около Гергьовден ранните прогнози допускат интензивни валежи с гръмотевици и риск от градушки.

Виолета Иванова Отговорен редактор
