Опит за помирение в семейство Бекъм с емоционален жест между братя

27 април 2026, 14:50 часа 0 коментара
Семейство на Дейвид Бекъм и Виктория Бекъм от години е символ на успех, стил и сплотеност. Зад тази внимателно изградена публична фасада обаче през последните месеци се разгръща сериозна семейна криза, в центъра на която са най-големият им син - Бруклин Бекъм. На фона на семейната драма, неговият брат Круз за пореден път се опита за стопли отношенията. Той активно търси начин за помирение и само преди дни отново подаде "маслинова клонка" на Бруклин - чрез емоционални публикации и спомени от детството им. Той публикува стари снимки с Бруклин и брат им Ромео, както и послания като "Обичам те", очевидно насочени към възстановяване на връзката.

Тези жестове не са изолирани – според медийни публикации Круз многократно се е опитвал да се свърже с брат си, включително чрез поздрави за рождения му ден и публични послания в социалните мрежи.

Въпреки усилията на Круз, реакция от страна на Бруклин засега липсва. Той дори е блокирал част от семейството си в социалните мрежи и продължава да поддържа дистанция, пишат различни онлайн източници. 

Още: Край с предишната Виктория Бекъм: Не е същата след семейните скандали (СНИМКИ)

Последните информации сочат, че контактите му с близките са минимални, а той не присъства на ключови семейни събития.

Дейвид и Виктория Бекъм също правят опити да изгладят отношенията. Припомняме, че наскоро модната дизайнерка за първи път говори по повод скандалите. 

Началото на конфликта

Публичният разрив стана особено видим в началото на 2026 г., когато Бруклин направи изненадващо изявление, че не желае да поддържа контакт със семейството си и дори отказва помирение. Той отправи сериозни обвинения към родителите си, включително че са се намесвали в брака му с актрисата Никола Пелц.

Още: В разгара на враждата: Семейство Бекъм ще се увеличи?

Според различни източници, напрежението е започнало дори по-рано, когато възникват спорове, включително около булчинската рокля и ролята на Виктория в събитието.

Ева Петрова Отговорен редактор
Виктория Бекъм Дейвид Бекъм Бруклин Бекъм Круз Бекъм
