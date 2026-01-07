Оранжев код за обилни валежи в Кърджали в четвъртък

Оранжев код за обилни валежи е в сила в Кърджали за четвъртък. За по-голямата част от страната е в сила жълт код за силен вятър. Поривите на вятъра ще достигат 20/24 метра в секунда. Ще бъде облачно, а валежите ще продължат, като на места ще са значителни по количество и придружени с гръмотевици.

В резултат от натрупване на количествата на валежите в общините Крумовград и Кирково, опасността за днес беше повишена, като издадения "оранжев код" за значителни валежи беше повишен на "червен".

Времето утре

През нощта и в четвъртък, с преминаването на студен атмосферен фронт, синоптичната обстановка ще се усложни. Ще бъде облачно, валежите ще продължат, като на места ще са значителни по количество и на изолирани места по фронта придружени с гръмотевици. С понижението на температурите в голяма част от страната дъждът ще премине в сняг и главно в Северна България и планинските райони ще се образува снежна покривка. Привечер от северозапад валежите ще спират.

Вятърът в цялата страна ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. В Горнотракийската низина и Дунавската равнина ще е силен с пориви до бурен. По планинските проходи и в Лудогорието ще има условия за снегонавявания, а в северозападните райони - на поледици.

Температурите ще са от минус 1 - минус 3 градуса в северозападните до 13-15 градуса в югоизточните райони. В София очакваната минимална температура ще е минус 3 градуса, а максималната - около минус 2 градуса.