Оранжев код за опасни валежи в тези области. Времето утре - 11 ноември 2025 г.

Оранжев код за интензивни валежи е обявен за 11 ноември 2025 г. Той важи за областите Стара Загора, Габрово, Велико Търново, Русе и Силистра. Жълт код е обявен за Монтана, Враца, Плевен, София - област, София-град, Ловеч, Пловдив, Хасково, Сливен, Търговище и Разград. Това показва показва прогнозата за времето на НИХМ. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде до умерен, докато в източните райони ще е слаб и умерен от изток-югоизток.

Температурите

Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, за София – около 9°. Утре валежи ще има и в източната част от страната, като по-значителни ще са в североизточните райони. През втората половина на деня валежите от запад ще започнат да спират. Ще нахлуе относително хладен въздух. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 10° и 15°, за София – около 11°. Над планините ще духа силен, а по най-високите планински части и бурен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 4°.

Над морето

Над Черноморието ще бъде облачно. На много места ще вали дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 15° и 17°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: Meteo.bg

Снимка: БГНЕС