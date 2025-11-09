Най-важните новини за деня, 9 ноември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 9 ноември 2025 г.

ДАНС ВЛЕЗЕ ИЗВЪНРЕДНО В РАФИНЕРИЯТА НА "ЛУКОЙЛ" В БУРГАС И В ОФИСИТЕ В СОФИЯ

Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС) извършва проверки в рафинерията на “Лукойл” в Бургас, която е собственост на руския петролен гигант "Лукойл", и в офисите на "Лукойл - България".

ЗАРАДИ "ЛУКОЙЛ": ДЕНКОВ ОБЯВИ КОГА МОЖЕ ДА ИМА НОВИ ИЗБОРИ

„Току-виж напролет сме на нови предсрочни парламентарни избори, като гледам как се клатят управляващите. Много често има нагли действия на властта – самият бюджет за 2026 г. е с доста нагли и небалансирани искания и 30-секундното рап изпълнение в енергийна комисия за "Лукойл" също е доста нагло изпълнение“. Това заяви новият заместник-председател на ПП и бивш премиер акад. Николай Денков пред БНТ.

"ДЪРЖАВАТА ПОКАЗА ГРЪБНАК": ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НС ОТГОВОРИ НА ОПОЗИЦИЯТА И КАЗА КЪДЕ ОТИВА "ЛУКОЙЛ"

„Държавата в ситуацията с „Лукойл“ показа гръбнак и гарантира, че няма да има проблем, когато влязат санкциите на рафинерията в действие. Ролята на особения управител ще бъде сигурността на доставките на горивата. Ако Румен Радев наложи вето на промените в законодателство, значи защитава интересите на Русия“. Това заяви заместник-председателят на 51-ото Народно събрание и депутат от ГЕРБ-СДС проф. Костадин Ангелов пред БНТ. Той е и председател на Съвета за съвместно управление (ССУ).

ЧАСОВНИКЪТ ЗА "ЛУКОЙЛ" ТИК-ТАКА: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ГЕРБ ЗАГОВОРИ ЗА КАТАСТРОФА

Заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС и народен представител Деница Сачева коментира горещата тема от политическата седмица – бъдещето на „Лукойл“ и назначаването на особен търговски управител в рафинерията. „21 ноември приближава и часовникът тик-така“, посочи Деница Сачева в интервю за "Неделя" 150 по Българското национално радио.

ВЛАСТТА ИЗГЛЕЖДА Е ЗАБЛУДИЛА ЕК ЗА ДЕФИЦИТА И ИНФЛАЦИЯТА: НЯМАЛО ДА Е ЗАРАДИ ЗАПЛАТИ НА ПОЛИЦАИ, А ЗАРАДИ ОТБРАНАТА

"България има традиционно добра репутация в областта на фискалната дисциплина и има втория най-нисък дълг на глава от населението от БВП. Важно е да се продължи тази посока. Що се отнася до дефицита ви - вярно е, че той тази година се движи около 3%, малко по-малко или малко повече. Но трябва да се отбележи, че България е подала тази т.нар. специална клауза за изключение от правилата, с което даваме възможност на страната ви да увеличи разходите си за отбрана. Това е временно изключение за срок от 4 години с цел укрепване на общоевропейските военни сили." Това каза еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис пред bTV.

"КАТО ХВЪРЛЯТЕ ПАРИ, НАТИСКЪТ Е ВЪРХУ ЦЕНИТЕ. А БЪЛГАРИЯ ИМА ОБЕЦА НА УХОТО ОТ 90-Е": И КРИСТАЛИНА ГЕОРГИЕВА УДАРИ БЮДЖЕТА

"България си изработи влизането в еврозоната - нисък дефицит, нисък външен дълг и финансова и фискална дисциплина година след година. Светът се люшка, ветровете са силни, а фискалната дисциплина е защита срещу шоковете, които неизбежно ще дойдат. Като гледам България има две неща - хубавото е, че успяхме да вдигнем привлекателността и вече се гледа като на страна, която се справя добре; това, което ме притеснява, е, че когато постигнем нещо веднага се отпускаме. Притеснява ме опасността да харчим повече, отколкото сме произвели". Това каза управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева пред bTV.

"САРАФOFF! СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТ!": НОВ ПРОТЕСТ СРЕЩУ МАФИЯТА В СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Инициатива "Правосъдие за всеки" организира протест срещу "мафиотската власт" и срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Протестът е предвиден за 12 ноември, сряда, от 18 часа пред Съдебната палата в София. Той ще е под наслов "САРАФOFF! Свобода и справедливост!".

"АКО ГЕРБ ИМАШЕ 121 ДЕПУТАТИ, ЩЕШЕ ДА ИМА ДРУГ БЮДЖЕТ": НОВИ ОПРАВДАНИЯ ОТ САЧЕВА ЗА ОБРУГАНИЯ ОТ ВСИЧКИ ПРОЕКТ

Предполагам, че още следващата седмица бюджета ще влезе в НС. Днес никой не поема отговорност за недалновидното си законодателство, а се коментира, че сме предложили бюджет, който изпълнява закона, каза в интервю за БНР Деница Сачева, зам.-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС в НС.

НЯМА ПОДВОДНИ КАМЪНИ В БЮДЖЕТ 2026: ИКОНОМИСТ ПОСОЧИ МИТОЛОГЕМИ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПАРИ

"Не виждам подводни камъни в Бюджет 2026. Много се спекулира с това, че има определени предизвикателства в държавния бюджет. Често се разпространява една митологема, че парите на заетите в така наречените непроизвдоствени сфери - като военни, образование и държавна админстрация, парите за тях идват от бизнеса, но това е само част от картината. Макроикономическият подход е важно да отговори на въпроса, че ако тези хора нямат възможност да потребяват, кой ще купува продуктите на бизнеса, как той ще генерира печалба и какви други дивиденти ще бъдат разпределени". Toва заяви пред Actualno.com доц. д-р Ивайло Беев, ръководител на катедра "Икономикс" в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

ЗЕЛЕНСКИ С НОВ НАТИСК ЗА РАКЕТИ "ТОМАХОУК", РУСКИ ВИЦЕПРЕМИЕР СТРЕЛЯЛ ПО УКРАИНЦИ "КАТО НА САФАРИ" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Американските производители са готови да реагират бързо, ако президентът Доналд Тръмп одобри доставка на далекобойни ракети „Томахоук“ за Украйна. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски след среща на щаба на върховния главнокомандващ. Републиканецът отказва да предостави на Киев ценното оръжие, в обсега на което ще попаднат стотици важни руски военни обекти. Украинците обаче имат надежда: „В случай на положителен сигнал от президента Тръмп, те с удоволствие ще прехвърлят или продадат системите“, каза Зеленски, добавяйки, че Киев преговаря за други оръжия с голям обсег като част от „пакет за възпиране“ на руските атаки срещу енергийната инфраструктура. "Заинтересовани сме за пълен пакет от опции".