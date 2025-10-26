Отец Никанор за драмите в църквата: Девети месец сме в развод и не може да се разведем

"Не е нормално да се чувствам не в българската православна църква, а в италиански сериал, в който девети месец съм в развод и да не може да се разведем. Не виждам защо трябва да се измъчваме взаимно. Това каза отец Никанор от Църногорския манастир в ефира на "На фокус" с Лора Крумова по Нова телевизия във връзка с наказанието му да не отслужва света литургия. Той обаче не намира наказанието си за правилно, защото, ако няма документи - това е дисциплинарно провинение, има забележка, мъмрене, снемане от длъжност. "Ето аз девети месец чакам да бъда снет от длъжност.

Причината

Отец Никанор заяви, че официалната причина е във връзка с ревизия, която се проточва девет месеца. Той обаче заяви, че му искат документи, които не съществуват.

"Църквата не е предприятие, църквата не е бизнес. Не говорим за тези отчети финансови, такива отчети си има, те са отдавна предадени. Има две проверки на АДФИ. Не става въпрос за това, а за приходи от продажба на свещи, доходи от имоти на манастира - ежедневните разходи, с които се поддържа манастирът и живее", каза още отец Никанор.

Той поясни, че когато свещениците си купуват хляб, не пазят касовите бележки.

"Не съм отишъл в предприятие, отидох на гола поляна. Не мога вечер вместо да седна пред иконата да си мисля как е минал деня, да почвам да мисля с колко пари съм купил хляб, продукти, фасул", каза отец Никанор и посочи, че ако човек иска да злоупотреби - той минава през фактури.

Дали отношението към него има връзка с приетите в манастира украински деца, свещеникът не потвърди в ефира на Нова телевизия.

Той обаче спомена, че има разминаване в позицията между него и патриарх Даниил по отношение на войната в Украйна. ОЩЕ: Отец Никанор: Патриарх Даниил не прие молбата ми за напускане на Църквата (ВИДЕО)