Войната в Украйна:

Отец Никанор за драмите в църквата: Девети месец сме в развод и не може да се разведем

26 октомври 2025, 17:04 часа 1061 прочитания 0 коментара
Отец Никанор за драмите в църквата: Девети месец сме в развод и не може да се разведем

"Не е нормално да се чувствам не в българската православна църква, а в италиански сериал, в който девети месец съм в развод и да не може да се разведем. Не виждам защо трябва да се измъчваме взаимно. Това каза  отец Никанор от Църногорския манастир в ефира на "На фокус" с Лора Крумова по Нова телевизия във връзка с наказанието му да не отслужва света литургия. Той обаче не намира наказанието си за правилно, защото, ако няма документи - това е дисциплинарно провинение, има забележка, мъмрене, снемане от длъжност. "Ето аз девети месец чакам да бъда снет от длъжност. 

Причината

Отец Никанор заяви, че официалната причина е във връзка с ревизия, която се проточва девет месеца. Той обаче заяви, че му искат документи, които не съществуват.

"Църквата не е предприятие, църквата не е бизнес. Не говорим за тези отчети финансови, такива отчети си има, те са отдавна предадени. Има две проверки на АДФИ. Не става въпрос за това, а за приходи от продажба на свещи, доходи от имоти на манастира - ежедневните разходи, с които се поддържа манастирът и живее", каза още отец Никанор.

Той поясни, че когато свещениците си купуват хляб, не пазят касовите бележки.

"Не съм отишъл в предприятие, отидох на гола поляна. Не мога вечер вместо да седна пред иконата да си мисля как е минал деня, да почвам да мисля с колко пари съм купил хляб, продукти, фасул", каза отец Никанор и посочи, че ако човек иска да злоупотреби - той минава през фактури. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Дали отношението към него има връзка с приетите в манастира украински деца, свещеникът не потвърди в ефира на Нова телевизия.  

Той обаче спомена, че има разминаване в позицията между него и патриарх Даниил по отношение на войната в Украйна. ОЩЕ: Отец Никанор: Патриарх Даниил не прие молбата ми за напускане на Църквата (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Българска православна църква отец Никанор патриарх Даниил
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес