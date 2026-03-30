Отклонения от нормата. Месечна прогноза за времето за април 2026 г.

30 март 2026, 11:55 часа 588 прочитания 0 коментара
Тази година през април се очаква средната месечна температура да бъде около и под нормата, която за по-голямата част от страната е между 10° и 13°, по Черноморието и във високите полета - между 8° и 14°, а за планините - от минус 5° до 3°. Най-ниските температури през април ще са между минус 5° и 0°. Най-високите температури през месеца ще са между 24° и 29°, като се очаква да бъдат достигнати през последното десетдневие от април, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Валежите

Месечната сума на валежите ще бъде над нормата, която за равнините е между 30 и 75 л/кв.м, в планинските райони - между 60 и 100 л/кв.м. През по-голямата част от април динамиката на атмосферните процеси над Балканския полуостров ще е повишена. През първото десетдневие температурите ще бъдат по-ниски от климатичните норми. Под влияние на преминаващи южно от страната средиземноморски циклони ще се създават валежни обстановки и на много места валежите ще бъдат значителни. На места в Предбалкана и по високите полета, главно в нощните и сутрешните часове дъждът ще се примесва със сняг.

Стабилизиране

Относително стабилизиране – спиране на валежите, временно разкъсване на облачността и слабо затопляне се очаква в средата на периода. И през повечето дни от второто десетдневие ще има валежи. Ще се задържи хладно. Повишена вероятност за обстановка със значителни валежи има около 12-и и през периода 16-19-и април. През третото десетдневие температурите ще се повишат и ще се доближат до климатичните норми, но в началото на периода минималните ще са ниски и се очаква по високите полета и на места в котловините да се образуват слани. Вероятност за преминаване на студени атмосферни фронтове с краткотрайни валежи, гръмотевични бури, градушки и относително понижение на температурите има в средата на десетдневието и в края на месеца.

Евгения Чаушева Отговорен редактор
Видео
