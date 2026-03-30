30 март: Почитаме паметта на Емил Димитров

30 март 2005 г.: Умира българският певец Емил Димитров

На 30 март почитаме паметта на великия български певец Емил Димитров. Той умира на този ден през 2005 г.

Емил Димитров е роден в Плевен през 1940 г. в семейство на артисти-илюзионисти. Баща му Димитър Димитров е известен като Факира Мити. Майка му е французойката Анастасия (асистентка на Мити), известна с артистичното име Мадам Сиси. Родителите му се развеждат скоро след като сключват брак и Анастасия се завръща във Франция. Емил често пътува до родината на майка си, за да прекарва време с нея.

"Моя страна, моя България“ е един от най-големите хитове на певеца, който излиза през 1970 г. По-късно творбата му става песен на столетието.

За целия си живот талантливият изпълнител издава близо 30 албума - 55 милиона копия от тях са продадени само в Русия. Емил Димитров придобива слава и във Франция. Там той се запознава с Шарл Азнавур и Далида.

Под названието "Моника" песента "Моя страна, моя България“ е записана на френски, немски, италиански, испански. През 70-те години водещи европейски звукозаписни компании сключват договори за записване и издаване на песни на великия изпълнител. Той пее на една сцена заедно с Джани Моранди, Рики е Повери, Йосиф Кобзон и Алла Пугачова. Въпреки възможността за блестяща кариера във Франция, Емил Димитров се завръща обратно в родината.

Сключва брак с Грета Ганчева през 1967 г., който не продължава дълго. От брака си с Мариета Димитрова през 1968 г. певецът има син, носещ неговото име Емил Димитров-син.

От 1999 година изпълнителят спира да се занимава с музика. Причината за това е влошеното му здравословно състояние след прекаран мозъчен инсулт.

30 март 1944 г.: Въздушните удари над България по време на Втората световна война

На този ден през 1944 г. от съюзническата авиация са извършени въздушни удари над София, Враца, Лом. В акцията участват 600 самолета. По време на операцията са свалени 4 летящи крепости и 3 изтребителя.

На 12 декември 1941 г. под натиска на държавите от Тристранния пакт страната ни обявява "символична война" на САЩ и Великобритания. Това е в резултат от присъединяването на България на страната на Германия по време на Втората световна война (1939–1945 г.).

Но през 1943 г. "символичната" война става действителна. Тогава англо-американските военновъздушни сили започват системни бомбардировки над България. София, Пловдив, Русе, Варна и други големи градове търпят големи поражения. Убитите при атаките са около 1700 души, а ранените са над 2000. Напълно разрушени са 3797 сгради.

