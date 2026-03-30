Сагата в туризма продължава: Туроператорите искат държавата да им разреши вместо да връщат пари, да издават ваучери

Вместо да връщат пари при отмяна на резервациите, туроператорите у нас искат държавата да им разреши да издават ваучери.

С такова искане излязоха от Сдружението на туроператорите и туристическите агенти Обединение "Бъдеще за туризма" (ОБТ).

Сдружението настоява за незабавна държавна подкрепа преди вълната от анулации да е предизвикала масова неплатежоспособност в бранша.

В писмо до служебния премиер Андрей Гюров и служебния министър на туризма Ирена Георгиева от обединението посочват, че кризисната ситуация вече не е ограничена само до конфликтната зона в Близкия изток.

"Свидетели сме на вторична вълна от страх за пътуване, която води до откази за дестинации като Египет, Гърция, Турция, Кипър и др.", посочват от Сдружението.

Ваучери и отложено връщане на пари до 1 година

От ОБТ настояват с решение на кабинета да бъде въведена ваучерната система като основен инструмент. Чрез нея ввместо незабавно изплащане на суми в брой, туроператорите ще имат законовото право да издават ваучери с валидност до 12 месеца.

Това гарантира парите на клиента чрез застраховката "Отговорност на туроператора", без да води до фалит на фирмата, смятат от ОБТ.

Второто им искане е за удължен гратисен период за възстановяване на суми – при изричен отказ от ваучер, срокът за възстановяване на средства да бъде законово удължен на 6 до 12 месеца.

Това е единственият начин да се осигури време за изтегляне на предплатените суми от доставчиците по веригата, се казва в позицията на сдружението.

"Настояваме България да последва примера на редица европейски държави и приетите на 12 март 2026 г. от Европейския парламент нови правила в Директивата за пакетните пътувания. Тези промени изрично позволяват използването на ваучери като инструмент за защита на ликвидността при извънредни обстоятелства. Недопустимо е българските туроператори да бъдат поставяни в по-неблагоприятна конкурентна среда спрямо колегите си в ЕС, докато администрацията ни изчаква, вместо да действа превантивно", продължават от ОБТ.

Източник: iStock

Не искат директни помощи, а политики

Сдружението се разграничава от исканията за нови преки държавни субсидии.

От ОБТ считат, че след вече отпуснатите 100 млн. лв. от правителството, фокусът не трябва да бъде върху допълнителен разход, който натоварва бюджета.

"Нашата битка не е за нови "помощи", а за създаване на устойчива законова рамка, която да позволи на бизнеса да работи в условия на реална икономическа криза без тежест за данъкоплатеца", коментират от ОБТ.

"Липсата на гъвкавост в административните срокове в този критичен момент поставя българските туроператори в гибелна ситуация. Належащо е Министерството на туризма, в качеството си на ресорен орган, да внесе незабавно в Министерския съвет предложение за приемане на горепосочените мерки, за да се предотврати рискът от верижна задлъжнялост и евентуални фалити, които биха оставили хиляди потребители без защита", допълват от ОБТ.

От най-голямата организация на туроператори и туристически агенти в България още веднъж настояват за конструктивни и бързи действия, които да гарантират стабилността на сектора, преди негативните процеси да са станали необратими.