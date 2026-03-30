"Нямаме сключен договор с АПИ": Говори собственикът на фирмата за пътна помощ, обвинявана в монопол

Не съм осъждан. Не съм би в затвора. Това каза Юлиян Янков, собственик на „Юнит Асист“ в ефира на Нова телевизия относно обвиненията, че източват огромни суми на месец от АПИ за пътна помощ по магистралите. „Имаме сключен договор „Автомагистарли“ и след това с много други малки фирми. Имаме договори за наем и ползваме тяхна техника и техни шофьори“, обясни той. И беше категоричен, че нямат сключен договор с Агенция Пътна инфраструктура (АПИ).

ОЩЕ: Схемата "безплатна пътна помощ": Милиони от АПИ стигат до свързани фирми и роднини

Той обясни, че имат над 10 камиона – тежки и леки. „Имаме 51 точки в цялата държава. На тези точки са обособени по петима работници, които са там 24 часа 7дни в седмицата. Те са оборудвани и с боди камери. Целта е да не се взимат пари и безплатната пътна помощ да е безплатна“, каза собственикът на фирмата.

Янков обясни, че техният ангажимент е да изтеглят пострадалия автомобил до първата безопасна точка. „Това се прави с цел да няма задръствания, да няма друга катастрофа, тъй като знаете, че често веднага след инцидент, става втори. След това се вика друга пътна помощ, която да закара автомобила до мястото, което иска собственикът", обясни той.

По думите му недоволството към тях е от страна на три фирми. И показа фактури от други фирми, които за дърпане на камион и престой на паркинг взимат по 9 400 евро, а за наем на ремарке – 2 600 евро.

ОЩЕ: Държавата всъщност има безплатна пътна помощ: Разследване откри скандални схеми на АПИ за стотици милиони евро (ВИДЕО)

"Един камион, когато се обърна на магистралата, струва между 10 и 15 000 евро да го изправиш. Ние го правим безплатно и затова е недоволството", каза той.

Припомняме, че преди дни представители на сектор "Пътна помощ" излязоха на протест на магистрала "Тракия" заради съмнения за непрозрачни разходи на публични средства. Недоволството бе провокирано от твърдения, че АПИ работи само с една фирма за пътна помощ, която обслужва републиканската пътна мрежа.