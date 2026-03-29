Седмична прогноза за времето от 30 март до 5 април 2026 г.

29 март 2026, 17:30 часа 440 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
В първия ден от новата седмица ще преобладава облачно време с временни разкъсвания на облачността над Югозападна България. Все още на много места ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг. В сутрешните часове по високите полета в Западна България и Западния Предбалкан дъждът ще се примесва със сняг. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и временно силен вятър от север-северозапад. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 2° и 7°, максималните – между 8° и 13°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Пролетен обрат: Сняг идва към София

До края на седмицата

Във вторник вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток-югоизток. След временно спиране на валежите и разкъсване на облачността, в следобедните часове от юг валежите отново ще се активизират. В сряда, четвъртък и петък времето ще се определя от средиземноморски циклон. Ще е облачно с повсеместни и значителни валежи от дъжд, в планините – от сняг.

Вятърът ще е от изток-североизток, умерен и силен, в петък ще отслабне и ще се ориентира от север-северозапад. Температурите ще бъдат по-ниски от обичайните, като преобладаващите максимални ще бъдат между 8° и 13°. В края на периода ще настъпи временно спиране на валежите, разкъсване на облачността и слабо повишение на дневните температури.

Евгения Чаушева Отговорен редактор
