Анна Заркова: Корупцията у нас се превърна в банална норма

Страхът създава мълчание. Мълчанието създава привилегии. Привилегиите – нови страхове. Това каза пред БНР журналистът Анна Заркова. Тя описва "цикъла на корупцията не като екшън или изключение, а като банална норма, каквато той на практика е у нас от години". "Този цикъл не минава само през диванчето на Пепи Еврото или през клуба на Нотариуса", подчерта журналистът.

"Корупционният цикъл е средата, в която живеем. Все едно дали сме във власт, в опозиция, дали сме журналисти, политици, магистрати, бизнесмени, ватмани, IT-та, земеделци и пенсионери", смята тя.

По думите й не трябва да се забравя, не трябва да подминаваме, не трябва да приемаме страха, алчността, не трябва да приемаме службогонството за нещо нормално. "Злото не идва внезапно с фанфари. Злото е непрекъснато около нас с цял легион от малки зависимости, рушвети и рушветчета, които сумарно произвеждат голямата безнаказаност. Колкото повече свикваме със злото, толкова по-често ни сполетява", каза журналистът.

Относно смените във ВСС, Заркова смята, че въпросът не е в смяната, а с какви професионалисти ще се сменят предишните. "Въпросът днес е, ако в предишния Съдебен съвет имаше една Атанаска Дишева, която упорстваше съвестно да си върши работата, откъде ще се намерят сега 22 "Атанаски Дишеви" и кой ще ги търси".

Според нея всички очакват следващият ВСС да сложи край на върховенството на мафията в съдебната власт.

"Големият риск е не за да задаваш неудобни въпроси, а да спреш да ги задаваш", изтъкна в заключение журналистът.