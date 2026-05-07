Предлагат отпадане на изследванията за ясла

Здравното министерство е предложило Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, коитопредвиждат отпадане на ключови изследвания за постъпване в ясла.

С промените в Наредба № 2 от 2013 г. МЗ предлага да отпадне изискването родителите да представят изследвания на кръв и урина при записване на дете в детска ясла.

Заедно с това отпада и старият образец на здравно-профилактична карта. Вместо нея лекарите ще издават стандартен медицински документ (амбулаторен лист), а специалистите и педагозите ще вписват дейността си в медицински журнал.

Според чл. 20. за приемане в детската ясла родителите представят заявление, придружено от някои документи. Сред тях, според т.4, са изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в яслата. Именно тази точка се предлага да отпадне.

Засега обаче остава т. 3, според която при постъпване е необходим еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли) и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.

Промени и в храненето

Припомняме, че освен тези промени, в наредбата за здравословното хранене в детските заведения и кухни, предложена от Министерството на здравеопазването, се предвижда и друго - захарта да отпадне от менюто на най-малките деца.

Според проекта към храната и напитките на деца до 2-годишна възраст няма да се допуска добавяне на захар. За по-големите деца се въвежда ограничение - тя да не надвишава 5% от дневния прием. Мярката цели да намали риска от затлъстяване, кариеси и изграждане на небалансирани хранителни навици още в ранна възраст.

Предложенията въвеждат и по-ясни правила за храненето след шестия месец, когато започва захранването. За първи път се описват конкретни насоки за този период, като се дава възможност детските кухни да предлагат менюта според различните етапи на развитие, включително примерни седмични схеми.