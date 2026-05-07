Военна техника се движи към границата: България отново се включва във военно учение на НАТО в Румъния

07 май 2026, 9:21 часа 708 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Военнослужещи и военна техника от състава на Сухопътните войски ще се придвижат по републиканската пътна мрежа на 7 май 2026 г. за участие в многонационалното тактическо учение „SCORPIONS LEGACY 26“, което ще се проведе в Румъния. Автомобилната колона ще бъде съпровождана от екипи на Служба „Военна полиция“. „SCORPIONS LEGACY“ е периодично провеждано многонационално тактическо учение под ръководството на северната ни съседка, чиято цел е да укрепи оперативната съвместимост между съюзниците от НАТО, особено в региона на Черно море.

Участват 1700 военни от 7 държави

Учението е насочено към подобряване на съгласуваността на многонационалните структури чрез командни, полеви тренировки и учения с бойна стрелба. 

Настоящото учение ще се проведе между 7 и 23 май 2026 г. Ще участват приблизително 1700 военнослужещи от седем държави - Румъния, България, Франция, Италия, Северна Македония, Полша и Португалия.

Учението включва преместване на техника и личен състав, тактическо обучение и сценарии с бойна стрелба.

Страната ни и преди е участвала във военното учение - припомнете си: България се включи във военно учение на НАТО в Румъния.

Димитър Радев
Димитър Радев
