Войната в Украйна:

Отрицателна сутрешна температура в един град. Времето утре - 29 октомври 2025 г.

28 октомври 2025, 12:12 часа 508 прочитания 0 коментара
Отрицателна сутрешна температура в един град. Времето утре - 29 октомври 2025 г.

На 29 октомври 2025 г. атмосферното налягане ще се повишава и ще е по-високо от средното за месеца. През нощта ще е предимно ясно. Сутринта на места в равнинната част от страната ще има условия за намалена видимост или ниска слоеста облачност. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от запад-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, в София – около 1°. Утре ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в София – около 16°. В Кюстендил сутринта ще бъде минус 1 градуса, показва прогнозата за времето.

Сиромашкото лято идва по график: Прогнозата на Николай Василковски

Над планините и морето

В планините ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, а на 2000 метра – около 6°. По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.  Продължителността на деня ще бъде 10 ч. и 26 мин.

Още: От отрицателни до летни температури. Месечна прогноза за времето за октомври 2025 г.

Източник: Meteo.bg

Снимки: НИМХ

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
прогноза за времето времето времето утре
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес